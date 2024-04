Joanna Koroniewska ostro o osobach z show-biznesu. „Odcinam toksycznych ludzi”

Joanna Koroniewska od kilku lat bije rekordy popularności w mediach społecznościowych. Aktorka w czasie pandemii stała się również pełnoprawną influencerką, która wraz z Maciejem Dowborem przeprowadzała rozmowy online z innymi przedstawicielami show-biznesu, równocześnie publikując także zabawne filmiki podbijające serca internautów. Teraz gwiazda uchyliła rąbka tajemnicy i odpowiedziała na pytania obserwatorów. Jedna kwestia może zaskoczyć.

Joanna Koroniewska o przyjaźniach

Od kilku lat Joanna Koroniewska jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, gdzie rozbawia internautów, ale także ujawnia szczegóły ze swojego prywatnego życia. Ostatnio postanowiła zaspokoić ciekawość obserwatorów i odpowiedzieć na interesującego ich pytania. Jedna z fanek chciała m.in. wiedzieć, jak dziś aktorka odnosi się do swojej przeszłości.

– Gdybym miała taką wiedzę i doświadczenie, jak teraz, pewnie bym się mniej z życiem szarpała. Co to znaczy? Pamiętam, że to ciągłe czekanie na pracę i na telefon zamieniłabym bym pewnie w coś efektywnego. Nie traciłabym tak czasu. Zawód mój do łatwych nie należy. Jest nieweryfikowalny, wciąż ktoś nas ocenia. (...) My, widzowie, staliśmy się poprzez posiadanie sociali jeszcze większymi podglądaczami. Często już nie wystarcza nam filmowa kreacja bohatera, bo po prostu coraz mniej w nią wierzymy – zauważyła.

Na szczególną uwagę zasługuje jednak kwestia przyjaciół. Otóż jeden z obserwatorów chciał wiedzieć, jak wyglądają jej relacje z innymi osobami z show-biznesu. Wówczas okazało się, że grono jej najbliższych przyjaciół jest raczej bardzo ograniczone. – Mam wielu znajomych z branży, ale raczej nie przyjaciół. Jakoś tak wyszło, ale nigdy nie ciągnęło mnie do tego typu relacji. Zauważyłam też, że z biegiem lat odcinam grubą krechą toksycznych ludzi – zaczęła aktorka.

– Już nie staram się jak kiedyś udowadniać nikomu, że jestem fajna. Umiem w końcu wyrazić swoje zdanie. Niestety to ja płaciłam za to największą cenę. Nie byłam asertywna i w końcu kiedy postawiona pod ścianą wyrażałam jasno swoje zdanie, dostawałam często po łapach. Uważam, że tak jak w związku, trzeba się tego nauczyć. Wolę mieć niewielkie grono przyjaciół i dużo znajomych niż odwrotnie – dodała Joanna Koroniewska.

Czytaj też:

Joanna Koroniewska-Dowbor zagra w „Dziewczynie influencera”. Wcieli się w „seksowną fit-blogerkę”Czytaj też:

Joanna Koroniewska topless na okładce magazynu „Viva!”. „Nie chce być idealna”