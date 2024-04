Anita Sokołowska zalała się łzami po odcinku „Tańca z gwiazdami”. „To jest trudne”

W zeszłym roku fanów serialu „Przyjaciółki” zaskoczyła informacja, że Anita Sokołowska rezygnuje z jednej z głównych ról. Jej bohaterka zniknęła z produkcji wskutek ciężkiej choroby, jednak aktorka nie pożegnała się na dobre ze stacją. Teraz jest jedną z faworytek najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. Okazuje się jednak, że ze względu na show musiała zrezygnować z wielu rzeczy.

Anita Sokołowska o udziale w „Tańcu z gwiazdami”

W najnowszym odcinku „Tańca z gwiazdami”, który został wyemitowany na antenie Polsatu w niedzielny wieczór 14 kwietnia, Anita Sokołowska i jej partner Jacek Jeschke po raz kolejny zachwycili jurorów. Za rumbę i quickstepa otrzymali oni aż 75 punktów, a wyprzedziła ich wyłącznie Roksana Węgiel z Michałem Kassinem, którzy zostali ocenieni na 79 punktów (na 80 możliwych). – Od kilku odcinków jestem zauroczona twoim ciałem, każdym mięśniem, który tutaj pokazałaś, i kocham twoją fizyczność — mówiła aktorce zachwycona Iwona Pavlović.

Wiadomo jednak, że aby zachwycać w programach na żywo, Anita Sokołowska poświęca wiele dla treningów. Często z partnerem tanecznym spotyka się nawet w teatrze, by mogła w tym samym dniu poprowadzić próbę przed spektaklem. Po najnowszym odcinku show Polsatu aktorka otworzyła się w tym temacie i w rozmowie z „Plejadą” wyliczyła, z czego musiała zrezygnować dla programu.

— Musiałam zrezygnować z grania spektakli. Tak też się dla mnie szczęśliwie złożyło, że w pewnych tytułach mogłam to zrobić. W tym tygodniu mamy cztery dni treningu tylko, bo jadę do Opola grać spektakl, a w sobotę gram spektakl w Warszawie. Odmówiłam też roli w filmie, bo nie mogłam. Tych rzeczy jest dużo. Ale przede wszystkim, z czego zrezygnowałam, nad czym bardzo boleję, to z rozmów z moimi przyjaciółmi, bo nie mam dla nich czasu... — mówiła aktorka, kiedy emocje wzięły górę i w jej oczach pojawiły się łzy.

– To jest trudne, bo od godziny 15 jestem mamą, do 15 trenuję z Jackiem. Jestem mamą, muszę z synkiem lekcje robić, prać, gotować, sprzątać, więc tego czasu nie ma dużo, jak się chce zrobić fajną rzecz dla widza — kontynuowała, a następnie podkreśliła, że kiedy przychodzi niedzielny występ, to zapomina o wszystkich bolączkach. — My z Jackiem nie odpuszczamy. Bardzo dobrze czujemy się w tym programie. Od dwóch odcinków włączył nam się totalny luz. Co ma być, to będzie. Bawmy się! — dodała.

