Były partner Gabriela Seweryna udzielił wywiadu. „Zawsze będzie w moim sercu”

Choć Gabriel Seweryn odszedł już kilka miesięcy temu, nadal kulisy jego śmierci wywołują wiele emocji wśród internautów. Mężczyzna nie otrzymał pomocy od ratowników medycznych, którzy twierdzili, że projektant był agresywny. Następnie na własną rękę dojechał do szpitala, gdzie zmarł. Dopiero kilka tygodni temu ujawniono wyniki sekcji zwłok, która dowiodła, że we krwi „Versace z Głogowa” były narkotyki. Teraz odniósł się do tego jego były partner, Rafał Grabias.

Rafał Grabias o Gabrielu Sewerynie

Rafał Grabias tworzył szczęśliwy związek ze zmarłym niedawno Gabrielem Sewerynem przez niemal dwie dekady. W tym czasie wystąpili wspólnie w programie TTV „Królowe życia”, który przyniósł im ogólnopolską popularność. Kilka lat przed śmiercią celebryty ich drogi się jednak rozeszły, a projektant związał się z innym mężczyzną. Mimo bolesnego rozstania, dziś były partner wspomina go z sentymentem. Co więcej, uważa on, że komentowanie powodu śmierci „Versace z Głogowa” jest nie na miejscu.

— Powód śmierci? Mnie to dzisiaj w ogóle nie interesuje, bo dla mnie jest najważniejsze, jakim on był człowiekiem. Dla mnie był dobry. Był super partnerem, ale nasze drogi się rozeszły. Myślę, że Gabriel zawsze będzie w moim sercu. Mieliśmy praktycznie dwie dekady wspólnego życia, więc trudno, żebym go wyrzucił z tego serca, prawda? — pytał Rafał Grabias w rozmowie z „Faktem”.

Celebryta, który obecnie realizuje się jako ogrodniczy influencer, podkreślił również, że choć rozstanie z Gabrielem łatwe nie było, ma dziś z nim piękne wspomnienia. — Nie znam zbyt wielu osób, które się rozchodzą po latach w przyjacielskich stosunkach. Zawsze ktoś odczuwa jakąś krzywdę, ból itd. I naprawdę bardzo rzadko ludzie się potrafią rozejść z klasą. Ale jego będę miło wspominał, bo zasługuje na to. Zawsze będę o nim pamiętał — zapewnił Rafał Grabias.

