Nie żyje Park Boram, wschodząca gwiazda muzyki k-pop. Miała 30 lat

W piątek 12 kwietnia do fanów k-pop dotarły szokujące wieści. Jak poinformowały zagraniczne media Park Boram, piosenkarka oraz autorka tekstów, wschodząca gwiazda muzyki koreańskiej nie żyje. Informację o zdarzeniu podała, reprezentująca artystkę agencja Xanadu Entertainment. W specjalnym komunikacie przekazano jednak lakoniczne fakty, sprawą zajmuje się policja. Podobno gwiazda pracowała nad nowym albumem, którym miała świętować swój jubileusz. Pierwszym krokiem do tego były wydane na początku roku dwa single.

Kim była Park Boram?

Park Boram dała się poznać szerszej publiczności w programie „Super Star K2”, gdzie została najmłodszą finalistką tego programu. Miała wtedy zaledwie 17 lat. Oficjalnie zadebiutowała na scenie 7 sierpnia 2014 roku singlem „Beautiful” z udziałem popularnego rapera Zico. To właśnie wtedy zdobyła tytuł artystki roku.

Utwór piosenkarki był autobiograficzny. Nawiązywała do aktywności fizycznej i diety, dzięki której straciła kilogramy przed jej debiutem. – Myślę, że wiele osób po wysłuchaniu tej piosenki miało motywację do większej aktywności fizycznej, utraty wagi i diety (…) Myślę, że głównym powodem jest to, że umieściłam w tym moją historię. Na przykład, zjedz jednego banana, dwa jajka, a zobaczysz efekty takie jak u mnie, to było motywujące dla ludzi – powiedziała w programie Weekend Edition w 2016 roku.

Park na przestrzeni lat stworzyła wiele ścieżek dźwiękowych do filmów i seriali z gatunku k-drama. Jej utwory takie jak „Reply 1988" czy „W" zebrały miliony wyświetleń na Spotify i innych platformach streamingowych. Współpracowała z wieloma cenionymi artystami koreańskimi, w tym Ericiem Namem. Tydzień temu wydała, jak się okazało, ostatni singiel w jej karierze „I Miss You”. Miał zapowiadać jej projekt na rocznicę 10-lecia swojego debiutu scenicznego.

