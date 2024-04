Agnieszka Woźniak-Starak wraca do programu porannego. „Nie musiałam się zastanawiać”

Agnieszka Woźniak-Starak od lat pozostaje jedną z największych gwiazd stacji TVN, choć wcześniej przez długi czas związana była z TVP. Mimo tego, że w zeszłym roku została zwolniona z funkcji gospodyni w programie „Dzień Dobry TVN”, który prowadziła w duecie z Ewą Drzyzgą, jej kariera wcale nie zwolniła. Teraz okazuje się, że prezenterka zaangażowała się w kolejny projekt.

Agnieszka Woźniak-Starak w programie porannym

Po tym, jak Agnieszka Woźniak-Starak przestała być gospodynią śniadaniówki TVN, dostała posadę prowadzącej w „Mam talent”. Równocześnie dziennikarka wraz z Gabi Drzewiecką prowadzi w sieci ciekawy cykl rozmów z gwiazdami na kanale „Trójkąt” na YouTube. Można przypuszczać, że to nie wystarczająca ilość wyzwań dla prezenterki, ponieważ właśnie ogłoszono jej nową współpracę.

Otóż w piątkowy poranek 12 kwietnia Agnieszka Woźniak-Starak była gościnią Odety Moro w „Onet Rano”. To właśnie podczas ich rozmowy ujawniono, że gwiazda TVN dołączy do zespołu „Onetu” i już w poniedziałek 15 kwietnia zadebiutuje tam jako prowadząca.

— Fajnie się rozmawia w samochodzie, mam poczucie intymności. (...) Dołączam do „Onet Rano” z wielką przyjemnością. Nie ukrywam, że bardzo się z tego cieszę, bo uwielbiam nowe wyzwania. A ponieważ tutaj często wsiadają też politycy, to cieszę się, że w końcu moje marzenie się spełnia i wracam do tego, od czego zaczynałam swoją drogę zawodową — mówiła Odecie Moro Agnieszka Woźniak-Starak.

Przypomnijmy, że program w mobilnym studiu w samochodzie – oprócz Odety Moro – prowadzą także: Dominika Długosz, Tomasz Sekielski, Bartosz Węglarczyk, Marcin Zawada, Łukasz Kadziewicz i Mikołaj Kunica. – Po pierwsze brakowało mi poranków, po drugie bardzo lubię „Onet Rano”, uważam, że to świetny format, po trzecie uwielbiam rozmawiać z ludźmi i na koniec, kocham jeździć samochodem. To wystarczyło, nie musiałam się zastanawiać. (...) Dołączam do fantastycznego zespołu, co mnie bardzo cieszy. Zaczynałam w radiu, jestem w telewizji, a internet to medium, które łączy jedno i drugie, wyznacza nowe trendy, jest nowoczesne, dlatego trzeba tu być. Dla mnie to proste! – podsumowała Agnieszka Woźniak-Starak.

Czytaj też:

Agnieszka Woźniak-Starak uderzyła w Szymona Hołownię. „Nie zgadzam się na negocjacje”Czytaj też:

Agnieszka Woźniak-Starak zaapelowała do Rafała Trzaskowskiego. „Czy wszystko trzeba monetyzować?”