Ekspert skrytykował stylizację Agaty Dudy. „Jest ciężko i tandetnie”

Niejednokrotnie Agata Duda była doceniana jest za swój styl, klasę, elegancję i za to, że jej stylizacje są idealnie dobrane jest do danej sytuacji. Nie zawsze jednak tak się zdarza. Choć ostatnio uznaniem cieszył się look pierwszej damy na wyborach, kilka dni później według specjalisty zaliczyła sporą wpadkę.

Stylizacja Agaty Dudy skrytykowana przez eksperta

Kilka lat temu naczelna irlandzkiego portalu „Independent” stwierdziła, że Agata Kornhauser-Duda „preferuje konserwatywny, podkreślający sylwetkę styl i jest jedną z tych kobiet, które powinniśmy docenić za inspirację”. Caitlin McBride dodała wówczas, że Polka nigdy nie usiłuje przyćmić innych pierwszych dam, jednocześnie zachowując swój styl. „Nie przejmuje się zbytnio swoim strojem; ale każdy stylista wie, ile pracy idzie na układanie tzw. swobodnego wyglądu” – pisała. Według niej swoim wyczuciem „stworzyła swój znak na globalnej mapie ikon mody”.

Mimo tego Agacie Dudzie nadal zdarzają się wpadki. Do jednej z nich według eksperta doszło kilka dni temu, kiedy pierwsza dama udała się do Przedszkola Samorządowego w Tenczynku. Na miejscu spotkała się z najmłodszymi i przeczytała im wiersze Jana Brzechwy, by zaszczepić w nich ciekawość do literatury oraz poezji. Tego dnia była nauczycielka języka niemieckiego zrezygnowała z zachowawczych kolorów na rzecz odważnego koralu. Trzeba przyznać, że obok wyrazistej kreacji nie dało się przejść obojętnie, jednak ekspert nie ocenił jej pozytywnie.

– Agata Duda wybrała kreację, która zupełnie do niej nie pasuje. Zacznijmy od fasonu – bardziej nadaje się na mało gustowne wesele niż na spotkanie z dziećmi. Jest bardzo ciężko i tandetnie. Nie gra ani tkanina, ani krój. Patrząc na kolor, trzeba niestety stwierdzić to samo. Koralowy odcień zupełnie nie pasuje do urody Agaty Dudy. Podkreśla wszystko to, co niedobre. Jest bardzo źle. Tak naprawdę nie ma ani jednej dobrej rzeczy, którą można by powiedzieć o tej sukience – stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur w rozmowie z „Plotkiem”.

Mężczyzna wypowiedział się też na temat uczesania pierwszej damy. – Fryzura Agaty Dudy także nie należy do udanych. Znów jest zbyt wyczesana. Jest za dużo lakieru. Kolor jest zbyt płaski. Brakuje tutaj nowoczesności i nonszalancji. Od dawna wybieramy znacznie bardziej naturalne, czesane wiatrem formy. Niestety nic tutaj nie jest dobre – zaczynając na stylizacji, a kończąc na fryzurze. W przypadku Agaty Dudy zazwyczaj broniła się choć jedna rzecz w stylizacji. Tutaj tego nie ma – ocenił.

Czytaj też:

Taki strój Agata Duda wybrała na zagraniczną wizytę. Postawiła na prosty detalCzytaj też:

Agata Duda zadała szyku na obchodach Święta Niepodległości. Postawiła na ognistą czerwień