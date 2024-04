Mateusz Gessler zarabia fortunę w jedną noc. Kobieta zdradziła, w jaki sposób

Mateusz Gessler przez wiele lat – oprócz prowadzenia własnych restauracji – był gwiazdą telewizji. Mężczyzna wraz z Michelem Moranem i Anną Starmach był jurorem w programie „MasterChef Junior”. W 2021 roku zrezygnował jednak z tej funkcji i przeszedł do Polsatu, gdzie w 2022 roku zastąpił Wojciecha Amaro w formacie „Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia”.

Niestety, show zostało zdjęte z anteny, a on jesienią 2023 roku został gospodarzem „Para do gara. Ona mówi, on gotuje” w telewizyjnej Czwórce. Produkcja jednak dołączyła do reality-show Polsatu, które spadły z anteny po pierwszym sezonie. Teraz okazuje się, że Mateusz Gessler ma obecnie inne źródło zarobku.

Zarobki Mateusza Gesslera

Bez wątpienia Mateusz Gessler to jeden z polskich restauratorów, którzy cieszą się największym uznaniem. Wśród gości jego warszawskich lokali często znajduje się wiele rodzimych gwiazd i osobistości ze świata show-biznesu. 43-latek nie zarabia jednak wyłącznie na swoich restauracjach i kosztownych pozycjach w menu, na które nie każdy może sobie pozwolić. Otóż źródłem jego dochodu jest również ekskluzywny catering, z którego korzystają najbogatsi warszawiacy.

Szczegóły ujawniła Ewelina Ślotała. Pisarka w swoich książkach niejednokrotnie opisywała czytelnikom barwny i kontrowersyjny świat polskich milionerek i milionerów. W pozycjach jej autorstwa doszukać się można wielu zaskakujących ciekawostek i anegdot zza kulis życia bajecznie bogatych Polaków. Dotychczas na rynku ukazały się „Żony Konstancina” i „Kochanki Konstancina”. Teraz z kolei rąbka tajemnicy kobieta uchyliła w „Rozwódkach Konstancina”.

W jednym z rozdziałów Ewelina Ślotała wspomniała o Mateuszu Gesslerze, który – prócz prowadzenia własnych restauracji – zarabia na prowadzeniu ekskluzywnego cateringu. Wiadomo, że za posiłki sygnowane nazwiskiem znanych postaci, niejednokrotnie należy zapłacić fortunę i nie inaczej jest w przypadku byłego jurora „MasterChef Junior”.

„Oczywiście szykując imprezę, o której wszyscy będą mówić przez kolejne kilka miesięcy, zatrudnia się profesjonalnych kucharzy. Uznaniem w Konstancinie cieszy się Mateusz Gessler i jego ekipa pomocników, kelnerów i asystentów. Pani domu bierze udział w wyborze menu, mistrz zajmuje się resztą” – wspomniała pisarka.

Co więcej, kobieta zdradziła, że w taki sposób w ciągu jednej nocy restaurator może zainkasować nawet 100 tys. złotych. „Wszyscy z obsługi znają każdego gościa po nazwisku. Ba, wiedzą nawet, jakie kto lubi alkohole. Konstancinianie to uwielbiają, a personel uwielbia ich napiwki. Za kucharza i jego ekipę na całą noc, w zależności od liczby gości i menu, gospodarz zapłaci nawet 100 tysięcy złotych” – ujawniła.

