Wojewódzki zadrwił z Chajzera na antenie. „Już wiecie, jak się NIE robi kariery w Polsce”

Od kilku dni w internecie głośno jest o kebabie Filipa Chajzera. Do budki, która serwuje „kraftowy gemüsekebap”, bazujący na przysmaku z Kreuzbergu, wybiera się cała masa ludzi, którzy ustawiają się w długich kolejkach, aby spróbować reklamowanego przez byłego prezentera „Dzień Dobry TVN” przysmaku. Filip Chajzer otworzył swój nowy interes 5 kwietnia, a już dwa dni później informował w mediach społecznościowych, że klientów jest tak dużo, że „sprzedał wszystko”.

„Nasze mięso marynuje się 24 godziny i jest robione tylko i wyłącznie dla nas. Nie spodziewałem się takiego uderzenia klientów. Kolejka od rana do nocy. Pięknie dziękuję za cierpliwość. Dziś, kiedy po raz drugi spotkałem tę samą parę w kolejce, a krótka nie była – poczułem radość. Wracają! My wracamy we wtorek. Robimy sosy, mięso się marynuje, kroimy warzywa, bułki jadą z Berlina. We wtorek wracamy. Kocham Was, kocham kebab, stay tunned” – pisał podekscytowany Chajzer.

Od tamtej pory Kreuzberg zamyka się, gdy wszystko się sprzeda. Chajzer pisał, że chociaż „marzył o sukcesie”, to miniony weekend przerósł jego oczekiwania. Codziennie budka stoi w innych miejscach, a dziennikarz prosi o dalsze wskazówki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Kuba Wojewódzki krytykuje Filipa Chajzera

Do nowego biznesu Filipa Chajzera postanowił w nowym odcinku swojego show na TVN nawiązać Kuba Wojewódzki. Wszystko wskazuje na to, że nie pochwala ścieżki kariery, obranej przez swojego kolegę.

– Filip Chajzer otworzył kebab, wy otworzyliście puszkę pandory, niestety – powiedział, a potem odczytał kilka komentarzy internautów na ten temat. – A skądinąd – Filip Chajzer otworzył kebab. Jego kariera trochę jest jak kebab – dużo składników, ale jakoś brak smaku. Naprawdę. Całkiem niedawno tańczył z gwiazdami, teraz będzie tańczył z surówkami. No już wiecie, jak się w Polsce kariery nie robi – stwierdził.

Wojewódzki nawiązał do udziału Filipa Chajzera w „Tańcu z Gwiazdami”. Dziennikarz tańczył w ostatniej edycji z Hanną Żudziewicz i odpadł w czwartym odcinku show.

„Kochani co mogę powiedzieć. Myślałem, że brak talentu da się przezwyciężyć ciężką pracą. Trenowałem codziennie od początku lutego. Z sobotami i niedzielami. Niestety jak widać myliłem się… przykro mi strasznie, że zawiodłem, ale to… też jest spoko” – pisał potem były gospodarz „Dzień Dobry TVN”.

