Ekspert porównał Holecką i Popek. Nie zgadniecie, w czym jedna z nich jest lepsza

Danuta Holecka po przejściu z TVP stała się największą gwiazdą Telewizji Republika. Kilkanaście dni temu szeregi redakcji zasiliła również Anna Popek, która w stacji zaczęła prowadzić nowy program śniadaniowy. Która z nich wypada lepiej na antenie nowego pracodawcy? Ekspert nie pozostawił żadnych wątpliwości.

Anna Popek i Danuta Holecka w TV Republika

Jakiś czas temu ekspert od mowy ciała przeanalizował zachowanie Danuty Holeckiej na antenie TV Republika. Ocenił wówczas, że dziennikarka jest „trochę mniej emocjonalna, trochę mniej życzliwa i trochę mniej złośliwą, niż to bywało w czasach TVP”.

Wiele osób myślało, że obecnie nieco może się to zmienić, ponieważ do telewizji Tomasza Sakiewicza dołączyła jej koleżanka z byłej pracy. – Anna Popek będzie mieć sporo pracy, zwłaszcza że szefowie szykują ją na główną gwiazdę stacji. Mają zamiar powierzyć jej także inny format, nie tylko śniadaniówkę. W każdym razie wygląda to wszystko bardzo ambitnie – komentował pracownik TV Republika dla „Świata Gwiazd”.

Podobno jednak taka sytuacja odpowiada Danucie Holeckiej. – Pani Holecka nie tylko nie jest zazdrosna o panią Annę, a wręcz cieszy się z jej dołączenia do Republiki i z tego, że to ona ma być gwiazdą. Sama ma dość zainteresowania mediów po tym, co ją spotkało, gdy pracowała w TVP. Ceni sobie święty spokój. Kibicuje zatem Annie Popek i cieszy się, że teraz cała uwaga jest na nią skierowana – dodawał informator portalu.

Wydaje się, że obie prezenterki niebywale się wspierają. W jednym z najnowszych wywiadów sama Anna Popek wyznała, że „zaraz zapyta Danusię”, czy będzie chciała być gościem nowej śniadaniówki TV Republika, gdyż „osoby, które chcą się pochwalić swoimi dokonaniami, mają coś mądrego do powiedzenia, są w tym programie mile widziane”. Kobiety jednak nie mogą uniknąć wzajemnego porównywania.

O takowe pokusił się „Fakt”, który zapytał profesora Wiesława Godzica (znanego medioznawcę, socjologa i nauczyciela akademickiego), jak wypada Danuta Holecka w porównaniu z Anną Popek. Okazało się, że profesor nie pozostawił żadnych wątpliwości i stwierdził, że prowadząca śniadaniówki nie dorównuje gospodyni „Dzisiaj”..

— Nie bardzo lubiłem panią Holecką, ale trzeba przyznać jej jedno: gdy występowała, miała w sobie to coś, jakieś takie spojrzenie radosne i ciekawe. Pani Popek tego nie ma. Jej brakuje ciepła i pewnego rodzaju pazerności na informacje. Pani Holecka miała w sobie rozpływające się ciepło mamusi — powiedział „Faktowi” prof. Godzic.

