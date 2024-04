Viki Gabor o zniesieniu prac domowych i polskiej edukacji. „To bez sensu”

Viki Gabor bez wątpienia jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek młodego pokolenia. Mimo 16-tu lat, ma już sporą grupę fanów i dużo doświadczenia. W 2019 roku została finalistką drugiej edycji programu TVP „The Voice Kids”, a kilka miesięcy później zwyciężyła podczas 17. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Dotychczas wydała dwa albumy studyjne: w 2020 roku „Getaway (Into My Imagination)”, a w 2022 „ID”. Cały czas łączy to z nauką. Teraz wypowiedziała się na temat zmian w systemie edukacji.

Viki Gabor o edukacji w polskich szkołach

Wiadomo, że Viki Gabor przez wiele lat mieszkała w Wielkiej Brytanii i tam też chodziła do szkoły. Już niejednokrotnie podkreślała w wywiadach, że wejście w polskie szkolnictwo było dla niej wielkim szokiem. – Minusem dla mnie jest to, że siedzisz w szkole osiem godzin, no i męczysz się, a na końcu dnia masz zadania domowe. Nie rozumiem tego. Siedzisz w szkole i jak wracasz do domu, to nie możesz położyć się spać czy wyluzować, tylko szkoła, szkoła i szkoła. Dużo ludzi ma przez to stres. (…) Myślę, że powinni trochę odpuścić – mówiła w zeszłym roku, kiedy czekała na wyniki egzaminu ośmioklasisty.

Obecnie 16-latka jest już uczennicą liceum, która postanowiła się odnieść do pomysłu minister edukacji Barbary Nowackiej. Niebawem mają bowiem zostać zniesione prace domowe dla klas I-III szkół podstawowych, a w starszych klasach mają one zostać uznane za nieobowiązkowe. Choć owa idea wywołała wiele skrajnych emocji, Viki Gabor uważa, że to świetnie rozwiązanie.

– Żeby zadawać jeszcze pracę domową... Wiesz, jakby chcesz sobie już odpocząć od tej szkoły i tak dalej, a praktycznie, nie dość, że jesteś prawie cały dzień w szkole, to jeszcze masz zadania domowe. To jest bez sensu – mówiła w rozmowie z radiem „Eska”.

W dalszej rozmowie Viki Gabor zdradziła, że choć chodzi do szkoły, to nie musi martwić się o zadania domowe. Otóż w liceum, do którego uczęszcza, prace domowe nie są zadawane. Zdaniem wokalistki pomaga to uczniom odpocząć od i tak sporego obciążenia.

– Myślę, że powinni uczyć w szkole więcej, a nie dawać jeszcze zadania domowe. W tym liceum, w którym ja jestem, nie ma zadań domowych. Kluczowe są jakby lekcje i egzaminy, więc ja mam akurat luzik, ale współczuję tym, co mają. To jest masakra. Nawet jak są w domu to i tak muszą się uczyć. To jest bez sensu – podsumowała.

