Ruszyły zapisy na słynny obóz Anny Lewandowskiej. Cena może przestraszyć

W środę 3 kwietnia na oficjalnej stronie internetowej Healthy Plan by Ann, pojawiła się informacja o starcie zapisów na wiosenną edycję obozu treningowego z Anną Lewandowską.

Trenerzy, uczestnicy i sama gwiazda, wrócą w tym roku w maju na sześć dni do Europejskiego Centrum Budo – Dojo Stara Wieś, położonego na skraju Przedborskiego Parku Krajobrazowego. Jak czytamy na stronie organizatora, to „magiczne miejsce, przepełione ciszą, spokojem i pozytywną energią”.

Program obozu Anny Lewandowskiej

W programie obozu są codzienne treningi z Anną Lewandowską i jej teamem z Polski i Hiszpanii, poranne rozruchy i marszobiegi w plenerze z żoną polskiego piłkarza i Kubą Wiśniewskim, zumba z Andzią Budnicką i Katring Kargbo oraz treningi z wykorzystaniem sprzętu sportowego.

W części merytotryczno-motywacyjnej przewidziany jest „wykład niespodzianka”, a także wykłady na temat zdrowego odżywiania, konsultacja z masażem u fizjaterapeutów i wieczór integracyjny. Do dyspozycji uczestników będzie także sauna. W cenie jest także wyżywienie – śniadania, obiady i kolacje, zakwaterowanie, ubezpieczenie i welcome packi.

Ile kosztuje udział w obozie treningowym Anny Lewandowskiej?

Obóz odbywa się w dniach 20-26 maja 2024 roku i jego cena to 5250 złotych. W tym jest opłata wpisowa wynosząca 600 złotych (bezzwrotna i gwarantująca miejsce na liście uczestników); 1 rata w wysokości 2650 złotych (płatna do 10 kwietnia) i 2 rata w wysokości 2000 złotych (płatna do 1 maja).

Osoby, które w ubiegłym roku wybrały się na obóz treningowy z Lewandowską, szybko zauważą, że jego cena wzrosła o prawie 2 tysiące złotych. W 2023 roku byłt o wydatek rzędu 3650 złotych.

