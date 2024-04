Pamiętacie Macieja z „Chłopaków do wzięcia”? Dziś to Alexandra i kandydatka w wyborach!

„Chłopaki do wzięcia” to polski serial dokumentalny, nadawany od 2012 roku na Polsat Play. Opowiada historię kilku bohaterów – samotnych mężczyzn, którzy poszukują miłości. Najbardziej znanymi uczestnikami programu byli Krzysztof „Bandziorek”, pan Staś i jego syn Andrzej,Jaruś, Mariusz „Supermario”, Ryszard „Szczena” czy bracia Adam i Maciej (później też znany jako Alex).

Bliźniacy z Malborka w „Chłopakach do wzięcia”

Bliźniacy pochodzili z Malborka. Według Adama dziewczyna „musi być ładna”, żeby potem mógł mieć z nią „ładne dzieci”. Maciej z kolei wyznawał zasadę, że musi być „inny”, żeby kobiety zwracały na niego uwagę. W trakcie show zmieniał się, w końcu przedstawiono go jako Alexa.

– Mój brat zmieniał się po troszeczku. Najpierw wybrał styl emo, potem pomału zapuszczał włosy, zaczął się zmieniać, ubierać się inaczej i to dla mnie było trochę szokujące… Chłopak, a chciał wyglądać jak dziewczyna – wyznał Adam w programie „Chłopaki do wzięcia”.

Alex po występie w „Chłopakach do wzięcia” próbował swoich sił w innych programach – oglądać mogliśmy go w „X-Factor” czy „Mam Talent”. W końcu trafił do „Sekretów chirurgii”, gdzie starał się o zabieg femnizacji twarzy. Doktor Krzysztof Potocki poinformował go jednak, że tego typu operacje przeprowadza się u osób, które są zakwalifikowane do zmiany płci. Wtedy uczestnik „Chłopaków do wzięcia” zdecydował się poddać terapii hormonalnej.

Alexandra z „Chłopaków do wzięcia” startuje w wyborach. Oto jej postulaty

Dziś Alex przedstawia się jako Alexandra Natalie Boykow i znów jest o niej głośno. Kandyduje do Sejmiku Województwa Pomorskiego. „Przedsiębiorco – obudź się. Czas na zmiany” – czytamy na jej profilu. W swoich 18 postulatach Boykow informuje, że popiera między innymi: dobrowolny ZUS, legalizację marihuany, likwidację religii w szkołach, limitów wypłat gotówkowych, urzędów pracy, czy też ustawy o związkach wyznaniowych i kościołach oraz zrównanie ich w statusie z organizacjami pożytku publicznego.

Alexandra Natalie Boykow poinformowała w jednym z ostatnich wpisów w mediach społecznościowych, że padła ofiarą „brudnej polityki”. Chodzi o krążące w internecie informacje, że ma trudnić się seksworkingiem.

„Te osoby, które sie tego dopuszczają mówiąc na mój temat robią to po to, abym nie mogła wygrać w wyborach. Nie chcę się wypowiadać na tak ohydna i wstrętna kolumnie jaka się na mnie wylewa podczas kandydowania w wyborach. Powiem tylko jedno – chcę spokoju” – stwierdziła. „Ludzie! Znacie mnie!” – napisała dalej. „Wybierzcie osobę. którą naprawdę znacie, i która naprawdę chcę coś zrobić i zmienić w Polsce a nie tylko czcze słowa i puste obietnice” – zapewniła Boykow.

