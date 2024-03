Można wynająć Tomasza Karolaka na swój ślub. Znamy cenę

Od lat Tomasz Karolak jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Wiadomo, że tylko w ostatnim czasie pracował na planie programu TVN „Czas na show. Drag me out”, a także kolejnej części „Listów do M”.. W listopadzie 2023 roku w podcaście Żurnalisty wyznał, że potrzebuje około 40 tys. zł miesięcznie, aby móc godnie żyć, co wywołało spore kontrowersje. Niedawno wyraził też niezadowolenie z sum, które zarabiają polscy aktorzy. Czy ze względu na zbyt niskie zarobki dorabia teraz jako mistrz ceremonii?

Tomasz Karolak mistrzem ceremonii

Niedawno w wywiadzie dla „Biznes Klasa” Tomasz Karolak porównał swoje zarobki do tych, które dostają aktorzy za oceanem. – Myślicie, że jak aktor zagra w „Listach do M”., później leży do góry kołami przez rok, no nie jest tak. Jest powszechne przekonanie, że my jesteśmy milionerami, a tak nie jest. To nie są stawki zachodnich gwiazd. Jak grasz główną rolę, to zarobisz 200 tys. złotych w filmie, który oglądają miliony ludzi. Cały czas muszę kombinować, żeby nie zabrakło na dzieci. No bo mam też przecież samochodowe leasingi. To nie jest tak, że leżę do góry kołami — wyznał.

Wiadomo, że oprócz grania w filmach, Tomasz Karolak ma także kontrakty reklamowe, przychody z własnego teatru i wynagrodzenia za udział w programach telewizyjnych. Teraz okazuje się, że aktor znalazł dodatkowe zajęcie i może zostać mistrzem ceremonii na ślubie nowożeńców.

Otóż oławska Tawerna Kapitańska reklamuje się w sieci możliwością organizacji ślubu humanitarnego z udziałem Tomasza Karolaka. Na fali tej informacji „Plejada” postanowiła skontaktować się z przedstawicielem obiektu. – Przed ceremonią ustalamy scenariusz, wspólnie wybieramy, z którym artystą chcemy współpracować, i go zapraszamy. Mamy duży wachlarz artystów, więc jak tylko państwo młodzi się zdecydują, to siadamy do stołu i razem wszystko planujemy. Koszty samej ceremonii z mistrzem ceremonii zaczynają się od 2,5 tys. zł, a artyści — od 4 tys. zł — podał organizator.

Podobno finalna kwota organizacji wydarzenia zależy m.in. od tego, czy ślub humanitarny i wesele odbywają się w Tawernie Kapitańskiej, czy nowożeńcy chcą skorzystać wyłącznie z oferty uroczystości z udziałem mistrza ceremonii. – Czasem jest tak, że pary mają już wynajętą inną salę weselną, a do nas przyjeżdżają tylko na ceremonię ślubną. Ale są też pary, które organizują u nas wesele, wtedy możemy połączyć, a mistrzem ceremonii i zarazem atrakcją muzyczną na przyjęciu może być artysta, który występuje u nas w drugiej restauracji. Możemy też poprosić artystę, by był wodzirejem na początku i np. powitał młodą parę i gości na weselu. Oferujemy różne scenariusze — podał przedstawiciel tawerny.

Warto dodać, że wcześniej w oławskiej restauracji — poza Tomaszem Karolakiem — występowali już m.in. Michał Milowicz, Andrzej Piaseczny czy grupa Varius Manx, a swoje kabaretowe show dali np. Jerzy Kryszak i aktorzy z Kabaretu Ani Mru Mru.

Czytaj też:

Tomasz Karolak zmienia wyznanie. „To duchowe uleczenie”Czytaj też:

Tomasz Karolak ujawnił tajemnice swojej córki. „Przez jakiś czas była Marcelem”