Mała Ania z „Warsaw Shore” jest w ciąży. „Nie spodziewaliśmy się”

Fanom reality show Małej Ani nie trzeba przedstawiać. 31-letnia Sowińska pojawiała się w programie MTV przez wiele lat. „Warsaw Shore” to format, który już od 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Tytuł opiera się zagranicznym formacie „Ekipa z New Jersey”, a pierwszy sezon wyemitowano w 2013 roku. Uczestnicy wybierani są na drodze castingu i podczas nagrań mieszkają we wspólnej willi. Łączy ich przede wszystkim zamiłowanie do imprez, które są tematem przewodnim programu.

Gdy Anna Sowińska zrezygnowała z udziału w show w 2019 roku, skupiła sie na rodzinie i zaangażowała w prowadzenie własnej działalności. Ma też bardzo prężnie działający profil na Instagramie, gdzie jej życie śledzi ponad pół miliona ludzi.

Prywatnie celebrytka jest żoną Artura Sowińskiego, byłego mistrza KSW w wadze piórkowej. W 2022 roku powitali oni na świecie swoje pierwsze dziecko, synka o imieniu Natan. Teraz pochwalili się w sieci, że spodziewają się kolejnego potomka. Zrobili to w dość niecodzienny sposób, publikując żartobliwe nagranie.

„Mała Ania” z „Warsaw Shore” jest w ciąży

Wideo pokazuje małżeństwo, które z przerażeniem sprawdza wynik testu ciążowego. Okazuje się, że test ma dwie kreski, więc para jest w szoku. Po chwili Anna Sowińska wstaje i pokazuje swój wyraźnie zaokrąglony, ciążowy brzuch. „Nie spodziewaliśmy się” – czytamy pod postem.

Nagranie zebrało już ponad 32 tys. „lajków” i całą masę komentarzy od fanów celebrytki. „Ania te Twoje przerażenie na końcu filmiku takie prawdziwe jak byś się tego kompletnie nie spodziewała”; „Szok i niedowierzanie”; „Złoto”; „Też byłabym w szoku”; „Super!”, „Ja od dawna wiedziałam że jesteś w ciąży mimo to że nie pokazywałaś się zbytnio widziałam to jak się zmieniasz”; „Mega wyszło”; „Dużo zdrówka kochana, jak zwykle jesteście w formie” – piszą internauci.

Galeria:

Anna Sowińska, czyli „mała Ania” z „Warsaw Shore”Czytaj też:

Wielkie powroty w 20. sezonie „Warsaw Shore”. Wiemy już, kto się pojawiCzytaj też:

Zobaczcie zdjęcia uczestników 20. edycji „Warsaw Shore”. Kim są debiutanci?