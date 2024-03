Malwina Wędzikowska okradziona z unikatowej biżuterii. Pokazała zdjęcia i apeluje o pomoc w „dorwaniu złodzieja”

Polska prezenterka telewizyjna, stylistka, scenograf i kostiumograf ostatnio kojarzona jest głównie z nowym show „The Traitors. Zdrajcy” na antenie TVN. Wcześniej Malwinę Wędzikowską oglądać mogliśmy w programach TTV, w tym „Druga twarz” czy „Ostatnia szansa”. Była kostiumografką w programach takich jak „Taniec z Gwiazdami”, „The Voice of Poland”, „Top Model” czy „Kocham cię, Polsko!”. Jest też stylistką Maryli Rodowicz.

Wędzikowska ma liczne grono fanów na Instagramie – jej profil śledzi ponad 140 tys. osób. Właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych poprosiła teraz o pomoc w „dorwaniu złodzieja” i opowiedziała, że ktoś ukradł jej biżuterię o wartości około 30 tysięcy złotych.

Malwina Wędzikowska została okradziona przez kogoś bliskiego?

W odpowiedzi na medialne doniesienia Wędzikowska sprostowała, że została okradziona w dniu premiery „The Traitors” 28 lutego. – Był to jeden z ważniejszych dni w mojej karierze zawodowej, kiedy powinnam się cieszyć, święcić triumfy, a byłam od rana do wieczora zestresowana – powiedziała.

– To był tak ważny dzień i zostałam okradziona tego kur** dnia. Wydarzyło się to w zaprzyjaźnionym salonie fryzjerskim, byłam ze swoją ekipą, wybierałam tą biżuterię. Uznaliśmy, że przy tym outficie mniej znaczy więcej, więc większość tej biżuterii, którą przygotowałam, schowałam do pudełek. Znaczy nie ja osobiście, ale jedna z osób z mojej ekipy to schowała. Torba została włożona do samochodu i wyciągnięta z niego, włożona do domu i następnego dnia rano okazało się, że zostały same pudełka – opowiedziała stylistka.

Wędzikowska sprawę zgłosiła na policję i trwa śledztwo w tej sprawie. Jak poinformowała, na miejscu udało się zabezpieczyć odcinski palców i zebrać materiał biologiczny. Gwiazda zwróciła uwagę, że nie została skradziona cenna nausznica, którą zrobiła jej mama. – I teraz mnie cały czas zastanawia, czy to jest osoba z mojego bliskiego otoczenia, która wie, jak cenne emocjonalnie było dla mnie to ucho, czy po prostu ktoś uznał, że to jest jakiś bubel – przyznała na nagraniu. – Byłam bardzo smutna i rozczarowana tym, że to się wydarzyło. Mam do tego miejsca totalne zaufanie. To mogła zrobić tylko osoba z mojego otoczenia, osoba mi bliska – stwierdziła.

Taka biżuteria została skradziona Malwinie Wędzikowskiej. Gwiazda pokazała zdjęcia

Gospodyni show „The Traitors” jest pewna, że złodziej zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Boi się jednak, że nie odzyska biżuterii, na czym bardzo jej zależy, ponieważ były to „unikaty”. Dlatego właśnie Wędzikowska zdecydowała opublikować zdjęcia biżuterii, jaka jej zaginęła i poprosiła wszystkich, którzy coś wiedzą na ten temat o pisanie do niej w wiadomościach prywatnych.

„Jeb** kapusi, ale nie dziaj! Dział compliance przyjmie wasze zgłoszenia anonimowo. Dorwijmy złodzieja!” – zaapelowała.

