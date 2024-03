Izabella Krzan nie owija w bawełnę na Kanale Zero. Opowiedziała o stosunku TVP do WOŚP

Izabella Krzan, podobnie, jak i wszyscy jej współpracownicy z „Pytania na Śniadanie”, po zmianie rządu została zwolniona z telewizji publicznej. Była Miss Polonia szybko jednak znalazła sobie nowe zajęcie. Została zatrudniona przez Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero.

„Jest wysoko? Jest! Izabella Krzan dołącza do drużyny! Prezenterka telewizyjna, modelka, Miss Polonia 2016. Poranki to zdecydowanie jej chleb powszedni. Witamy w Kanale Zero!” – pisali w lutym w mediach społecznościowych włodarze kanału.

Krzan prowadzi w Kanale Zero poranną audycję „7:00” – na zmianę z Jackiem Granieckim, czyli raperem Tede oraz Maciejem Dąbrowskim, w sieci znanym jako Człowiek Warga.

Izabella Krzan o zakazie wspierania WOŚP w TVP

W najnowszym odcinku „7:00” Izabella Krzan rozmawiała z Tede o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Odniosła się przy okazji do kontrowersji, jakie wzbudzała fundacja Jerzego Owsiaka, gdy jeszcze na czele Telewizji Polskiej stały osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością. W tym czasie niemile widziane było w stacji to, aby dziennikarze, prezenterzy i reporterzy, mieli naklejone na swoje ubrania serduszka WOŚP, które są symbolem akcji. Do tego właśnie Krzan odniosła się na antenie Kanału Zero.

– Ja przez kilka lat pracowałam w instytucji, która nie pozwalała nam brać udziału w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, dlatego wspierałam WOŚP finansowo, albo do puszki, albo przelewem – powiedziała Miss Polonia.

– Ale co, nie można było serduszek nosić na korytarzu? – dopytywał Tede. – Była chyba taka pogodynka, która wyszła na antenę z serduszkiem i koniec. Teraz wróciła do TVP. Triumfalnie, nie dziwię się, bo to była paranoja – podsumowała Izabella Krzan.

Patrycja Kasperczak zwolniona z TVP za serduszko WOŚP

Izabella Krzan miała na myśli sprawę Patrycji Kasperczak, prezenterki pogody, która w 31 stycznia 2021 roku w TVP Poznań pojawiła się na antenie z przyklejonym do ubrania czerwonym serduszkiem WOŚP. Prognoza pogody trwała niecałą minutę, jednak ówczesna dyrektorka poznańskiej TVP Agata Ławniczak miała „wpaść w szał”. Już następnego dnia Kasperczak została zwolniona z pracy.

Teraz, po zmianie władz w TVP i dwóch latach nieobecności na antenie, Patrycja Kasperczak ponownie została zatrudniona przez telewizję publiczna. 29 stycznia 2024 roku relacjonowała z terenu MTP przebieg finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponownie miała doklejone do ubrania czerwone serduszko WOŚP.

