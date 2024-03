Filip Chajzer o nowym pomyśle na życie. „Poświęciłem na to bardzo dużo pieniędzy”

Kilka miesięcy temu o Filipie Chajzerze było ostatnio głośno za sprawą przejścia z TVN do Polsatu. Plotkuje się, że sam Edward Miszczak namawiał go, aby zatańczył w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”. Prezenter nie nacieszył się jednak zbyt długo tańcem, gdyż odpadł w 4. odcinku programu, mimo iż na widowni kibicowała mu cała rodzina wraz z ojcem, Zygmuntem Chajzerem. Teraz ujawniono, że dziennikarz nie zamierza osiadać na laurach i zaczyna nowe przedsięwzięcie.

Filip Chajzer będzie sprzedawał berlińskie kebaby?

Filip Chajzer w wywiadach utrzymywał, że biznes gastronomiczny to było od zawsze jego marzenie. W przeszłości miał nawet już z nim styczność, gdyż posiadał franczyzę Subwaya. Obecnie chce z kolei powrócić do smaku dzieciństwa, czyli... kebabów! Jego miłość do tego przysmaku zaczęła się wiele lat temu w Niemczech, gdzie jego ojciec jeździł do pracy.

– Takie były czasy, że Polacy wyjeżdżali do pracy do Berlina Zachodniego, żeby zarabiać. Mój ojciec już pracował w telewizji i dalej jeździł na weekendy tapetować te ściany, bo miał z tego więcej pieniędzy w markach niż to, co płacono wtedy w polskiej telewizji w czasach PRL-u albo na przełomie demokracji. Ja wtedy zjadłem coś, czego potem już nigdy w życiu nie próbowałem. To, co dziś nam się wydaje, że jest kebabem, to nie jest kebab. Ale ja poświęciłem dwa lata życia, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu i kilogramów do przodu, żeby odnaleźć ten smak – wyznał portalowi „Świat Gwiazd”.

Okazuje się, że gwiazdor znalazł idealną recepturę berlińskiego kebaba i nie zamierza czekać z nowym projektem. „GemüseKebap”, bo tak będzie nazywać się jego biznes, startuje 3 kwietnia, czyli zaraz po świętach. Będzie to dobry pomysł na otarcie łez po porażce w „Tańcu z gwiazdami”. Być może na otwarciu pojawią się także gwiazdy polsatowskiego show.

Czytaj też:

Filip Chajzer został okradziony. „Płacz mojego syna rozdarł mi serce”Czytaj też:

Filip Chajzer szczerze o „Dzień Dobry TVN”. Uderzył w Wellman i Prokopa