Kasia Tusk szczerze o życiu rodzinnym. Zadziwiające wyznanie

Kasia Tusk Cudna rzadko dzieli się informacjami o swoim życiu prywatnym. Instagram córki premiera i blogerki modowej zapełniają zdjęcia jej stylizacji, kadry z podróży i propozycje kulinarne. Od czasu do czasu obserwujący mogą też znaleźć tam zdjęcia blogerki z córkami, Lilianą i Marią.

Tym razem Kasia Tusk wspomniała na stories o kilku faktach, które mogą zaskoczyć jej fanów.

Kasia Tusk o życiu rodzinnym. „Dzieci rozgrywają nas koncertowo”

Córka premiera zaczęła od tego, że media społecznościowe kłamią, więc podzieli się kilkoma prawdziwymi faktami z życia. „Częściej chodzę w legginsach niż w spódnicy” – napisała. „Bardzo nie lubię siebie w związanych włosach, więc jeśli spotkaliście mnie kiedyś na mieście w kitku, to znaczy, że nie planowałam tego dnia wychodzić do ludzi, ale jednak coś mnie do tego zmusiło" – dodała.

Przedostatni fakt dotyczył życia rodzinnego.

„Od czasu pierwszego porodu (tj. pięć i pół roku), ani razu nie udało nam się z mężem (Stanisławem Cudnym – red.) spędzić we dwoje więcej niż 12 godzin dziennie, nie mówiąc już o weekendzie. Dzieci rozgrywają nas koncertowo, a my się dajemy” – napisała na stories.

Kasia Tusk prowadzi bloga Make Life Easier od ponad 13 lat. „Miałam w swoim życiu kilka punktów zwrotnych i wierzę, że każdy z nich – nawet jeśli nie od razu i nie na pierwszy rzut oka – okazał się być dobrą lekcją. Jednym z nich był niewątpliwie dzień, w którym postanowiłam założyć własnego bloga. W tym tygodniu mija dokładnie trzynaście lat od momentu, w którym podjęłam tę decyzję. W tamtym czasie świat mediów i mody wyglądał zupełnie inaczej. Gdy powstawał blog nie było Instagrama, Pinteresta i Tiktoka, ale potrzeby kobiety były podobne – liczyłyśmy, że ktoś podpowie nam jak odnaleźć swój styl i ułatwić codzienne modowe wybory. (…)” – wspominała ostatnio.

