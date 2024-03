Księżna Kate została zmuszona do oświadczenia? Jej przyjaciółka zdradziła szczegóły

W piątkowy wieczór 22 marca w mediach społecznościowych brytyjska rodzina królewska opublikowała filmik, który zasmucił miliony osób. – Operacja się udała. Jednak testy wykonane po operacji wykryły obecność nowotworu. Moi lekarze doradzili mi, abym przeszła prewencyjną chemioterapię i obecnie jestem w początkowej fazie leczenia – wyznała w nim księżna Kate. Teraz osoba z jej otoczenia wyznała, dlaczego żona księcia Williama postanowiła nagrać wideo.

Przyjaciółka księżnej Kate o realizacji wideo

Okazuje się, że „The Sunday Times” dotarł do przyjaciółki księżnej Kate, która ujawniła więcej szczegółów dotyczących jej ostatniej decyzji. Informatorka odwołała się do licznych spekulacji i teorii spiskowych na temat zniknięcia żony księcia Williama, mówiąc, że chciała za pomocą wideo uspokoić tych, którzy byli najbardziej zmartwieni jej nieobecnością. Uznała, że nagranie będzie lepsze od pisemnego komunikatu.

– Tak naprawdę nie chodziło o sam dramat z ostatnich kilku tygodni, choć oczywiście cała sprawa jest bardzo przykra. Kate czuła, że musi to zrobić ze względu na to, że jest osobą publiczną, na której ciąży większa odpowiedzialność. Napisała całe przemówienie samodzielnie i przyszło jej to bardzo szybko. To była jej decyzja, William w pełni ją poparł. Jest z niej niezwykle dumny i podziwia za siłę i odwagę – zdradziła kobieta.

Warto dodać, że jak donosi „Daily Mail”, Kate i William zadbali o to, by przekazanie informacji o nowotworze zbiegło się w czasie z przerwą wielkanocną ich pociech. To właśnie w piątek George, Charlotte i Louis opuścili szkołę Lambrook School w Bracknell. „Udostępnili nagranie z Kate kilka godzin po zamknięciu szkoły, aby po upublicznieniu wiadomości ich dzieci nie musiały od razu odpowiadać na pytania na placu zabaw” – wskazuje tabloid.

Dzieci książęcej pary mają wrócić do szkoły dopiero na semestr letni 17 kwietnia. Najbliższe trzy tygodnie spędzą z mamą i tatą w Anmer Hall, wiejskiej rezydencji będącej częścią posiadłości Sandringham.

