Marianna Schreiber odpowiedziała na kolejny wywiad męża. „Szanujmy naszą rodzinę”

W ostatnich tygodniach bez wątpienia jednym z najgłośniejszych rozwodów omawianych w mediach jest ten Łukasza i Marianny Schreiberów. Celebrytka podobno dowiedziała się o rozstaniu z wywiadu, którego udzielił kandydat na prezydenta Bydgoszczy. Teraz polityk ponownie zabrał głos, a żona już zdążyła mu odpowiedzieć w sieci.

Marianna Schreiber odpowiedziała na wywiad męża

Po tym, jak początkiem marca tego roku media obiegł fragment wywiadu, w którym Łukasz Schreiber informuje o separacji z żoną, Marianna Schreiber niejednokrotnie odnosiła się do tematu rozstania w sieci, a także w kilku wywiadach. W programie Kuby Wojewódzkiego mówiła, że gdy dowiedziała się o rozwodzie, „czuła się przegrywem”, bo zawsze dla swojego dziecka chciała pełnej rodziny.

Niedawno na jej słowa odpowiedział w końcu mąż. Łukasz Schreiber w czwartek 21 marca był gościem Radia Zet. – Całe moje życie przez ostatnie 2,5 roku media sprowadziły do poziomu jakiegoś „Big Brothera”. No, tak to wyglądało. Ja cały czas milczałem, milczę, nie komentuję, nie oceniam. Natomiast tutaj to był krótki, suchy komunikat – powiedział w wywiadzie.

Z dalszej części rozmowy wynikało także, że powiedział wcześniej żonie o separacji i nie dowiedziała się o niej z mediów. – Niestety nie jestem w stanie poradzić nic na to, co ktoś inny mówi. (...) Obojętnie co ja powiem, to ktoś kto mnie zna, doskonale wie jak było. Ktoś kto mnie nie lubi, obojętnie co powiem, w nic nie uwierzy – stwierdził.

Teraz Marianna Schreiber za pośrednictwem swojego profilu X (dawnym Twitterze) odniosła się do wywiadu męża. „Odnośnie wczorajszej wypowiedzi mojego męża w Radiu Zet. Od wczoraj dostałam kilka wiadomości, chociażby od osób, które nas znają, również rodziców. Sprowadzają się one do jednego: Marianna, przecież my wiemy. Nie musisz niczego, nikomu udowadniać. Z mojej strony mogę powiedzieć tylko tyle: chyba nikt nie zna mojego męża tak dobrze jak ja. Dlatego, że to tata mojej córeczki, zamknę usta w tej sprawie” — napisała.

„Wiem jedno, w trosce o dobro naszego dziecka – nie powinniśmy komentować naszych spraw publicznie! Ja już wszystko co miałam do powiedzenia w tej sprawie – powiedziałam. Szanujmy naszą rodzinę” – dodała.

