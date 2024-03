Ewa Chodakowska odpowiedziała na hejt internautki. Nie wstydzi się swojego ciała

Ewa Chodakowska od lat zachęca Polki do zdrowego stylu życia i pragnie wzmagać w nich dobre nawyki. W swoich mediach społecznościowych pokazuje ćwiczenia, motywuje oraz radzi. Zdarza się jednak, że spotyka się z hejtem i tak też stało się tym razem. Trenerka postanowiła zareagować.

Ewa Chodakowska o zdrowym stylu życia

Ewa Chodakowska pozostaje jedną z najpopularniejszych trenerek w naszym kraju. Z jej treningami ćwiczą tysiące osób, które zmieniają swój wygląd, a także codzienność. Laureatka nagrody ShEO z 2019 roku przekazuje również kobietom, by pokochały siebie i czuły obowiązek znajdowania dla siebie przestrzeni oraz czasu. To dzięki temu osiągają one spektakularne efekty.

– Kobiety, które rozpoczynają ze mną pracę, wykorzystują trening ciała do wzmacniania swojej siły fizycznej, ale też do przełamywania swoich słabości, do przesuwania swoich granic. (...) Kobiety, trenujące ze mną zrewolucjonizowały swoje życie. Regularnie powtarzany trening ciała przeszedł w dobry nawyk i wzmocnił obszar mózgu odpowiedzialnego za samodyscyplinę. Wraz ze wzrostem siły fizycznej rośnie tez przekonanie o sile sprawczości. Mogę wszystko! I tak do jednego zdrowego nawyku możemy dorzucać kolejne cele – mówiła w rozmowie z portalem i.pl.

Kilka dni temu Ewa Chodakowska opublikowała w mediach społecznościowych kolejny edukacyjny filmik i przybliżyła swoim obserwatorom tzw. „fit-dance”. Wywołało to poruszenie wśród pewnej części obserwujących, a pretekstem dla niepochlebnych komentarzy okazała się wysportowana sylwetka trenerki. Otóż jedna z internautek pod postem napisała: „Muzyka super, a i ruchy prawidłowe, jedynie ciało troszeczkę przypomina faceta, jak dla mnie lekko nieapetyczne”.

Nie trzeba było długo czekać na zdecydowaną odpowiedź Ewy Chodakowskiej. 42-latka pokusiła się o ciętą ripostę i odparła: „Pani Halinko... z całym szacunkiem, ale nie zamieniłabym się z Panią na ciała”. Ich dyskusja się jednak na tym nie zakończyła, gdyż obserwatorka postanowiła się wytłumaczyć ze swojej krytycznej postawy. Wyznała: „Moje drogie dziecko, w to nie wątpię, któżby chciał 63-letnie wymieniać. Wyrzeźbione ciało nie zawsze, przynajmniej dla mnie, nie znaczy zawsze zdrowe, seksowne, trzeba po prostu pokochać siebie, ale też co nie znaczy, żeby unikać ruchu, ćwiczeń itp”.

Wówczas trenerka napisała obszerny komentarz. Zaznaczyła, że postawa kobiety nie jest dobrym przykładem dla innych, mimo wszystko jednak dodała kilka ciepłych słów. „Zatem proszę o swoje 63-letnie dbać. Ja dbam przede wszystkim o zdrowie, tak, żeby w wieku 63 lat przede wszystkim dobrze się czuć, być sprawną i być kompletnie wyzbytą potrzeby zostawiania nieeleganckich komentarzy na profilach obcych i kilka dekad młodszych kobiet. Tak po ludzku nie wypada Pani Halinko" – napisała.

„Ma Pani rodzinę... proszę dawać młodszym dobry przykład. I proszę z siebie nie rezygnować! Ruch dobrze działa nie tylko na ciało, ale tez na psychikę. Będzie Pani tryskać dobrą energią i tej pani życzę. A moim męskim ciałem proszę się nie przejmować. Ja nie narzekam... ani mój mąż... ani nikt na kogo opinii mi zależy" – dodała Ewa Chodakowska.



SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet

27 maja redakcja „Wprost” po raz kolejny doceni inspirujące kobiety,

które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



Czytaj też:

Ewa Chodakowska szczerze o swoich zarobkach. Ujawniła, na co wydaje pieniądzeCzytaj też:

Ewa Chodakowska nie chciała mówić, że nie planuje dzieci. „Bałam się linczu i hejtu”