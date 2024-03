Ile Małgorzata Ostrowska-Królikowska zarobiła w „Tańcu z gwiazdami”? Padła konkretna kwota

W 3. odcinku nowej serii „Tańca z gwiazdami” odpadła Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która w parze tańczyła z Kamilem Gwarą. Ich występ nie przypadł do gustu Iwonie Pavlović, która skrytykowała go przed kamerami. – Małgosiu, wiesz co, bo jest mi ciężko powiedzieć te ciężkie słowa, ale to nie była tragedia? To była tragedia. Ale ja nie wiem nawet, co to w ogóle było?! Nie było ramy, nie było trzymania, nie było nóg – wyliczała.

Niektórzy internauci snuli teorię, że aktorka odpadła z show Polsatu także z uwagi na swojego syna Antoniego, który w ostatnich latach stał się bohaterem wielu skandali. Niemniej, werdykt był nieubłagany i 59-latka opuściła program. Teraz okazuje się, że mogła przez to stracić sporo pieniędzy.

Ile Małgorzata Ostrowska-Królikowska zyskała na „Tańcu z gwiazdami”?

Choć niewątpliwie Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej było przykro przez eliminację z programu, nie traciła pogody ducha. – Poznałam tu bardzo fajnych ludzi. To była dobra zabawa i świetny czas. Fantastyczna przygoda ten „Taniec z gwiazdami”, ale oczywiście, że wiedziałam, że w pewnym momencie odpadnę. Poza tym ja jestem tu najstarszą osobą i mam świadomość pewnych niedoskonałości. Przecież nie będę konkurować z tymi pięknymi, młodymi osobami, które tu tańczą i mają na to energię, siłę – mówiła po programie w rozmowie z „Faktem”.

W owym wywiadzie zdradziła też, że zamierza kontynuować przygodę z tańcem. — Kamil zaproponował mi, żebym przychodziła do niego na lekcje. Takie nie na pokaz, nie przed widzami w telewizji, tylko takie lekcje na sali prób u niego. Myślę, że skorzystam z tego. To jest fajna propozycja – ujawniła.

Gdyby jednak nie odpadła z programu i mogła nadal ćwiczyć taniec w kolejnych tygodniach, by prezentować postępy na żywo, wzbogaciłaby się o kilkadziesiąt tysięcy. Otóż stawki celebrytów biorących udział w show negocjowane są indywidualnie, jednak według niepotwierdzonych informacji serwisu Shownews.pl, Małgorzata Ostrowska-Królikowska mogła liczyć na honorarium w wysokości ok. 10 tys. złotych za każdy odcinek. Do zakończenia programu zostało jeszcze dziewięć odcinków, łatwo zatem policzyć, że gwiazda „Klanu” mogłaby zarobić dodatkowe 90 tys. złotych, gdyby dotarła do finału.

Warto dodać, że wspomniana suma miała stanowić jedynie gwiazdorskie honorarium. Zwycięzcy Kryształowej Kuli otrzymują bowiem kolejne 150 tys. złotych do podziału, przy czym celebryta zgarnia 100 tys. złotych, natomiast tancerz 50 tys. złotych.

