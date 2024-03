Krzysztof Stanowski uderza w Elizę Michalik. W tle zdjęcia Zbigniewa Ziobry ze szpitala

W lutym 2024 roku Eliza Michalik, felietonistka „Gazety Wyborczej”,, NaTemat, dziennikarka Onetu czy autorka podcastów tworzonych w „Sekielski Brothers Studio”, opublikowała nagranie dotyczące choroby Zbigniewa Ziobry, które odbiło się szerokim echem w mediach.

Stwierdziła w nim, że polityk ogłosił chorobę nowotworową tuż po tym, jak „stracił władzę, zaczął być rozliczany i zaczęły mu grozić bardzo poważne konsekwencje prawne”.

– Najpierw było, że choruje, potem było, że choruje na raka, a potem – że zaawansowany rak przełyku, że „walka o życie”, czyli stopniowanie – mówiła. – Panie Ziobro! Jeśli jest pan umierający, może pan nagrać wideo, w którym się pan żegna – powiedziała dalej. Dodała też, że jeżeli się myli i polityk umrze, to go przeprosi.

Słowa Elizy Michalik były szeroko komentowane w sieci i znalazły zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Szczególnie głośno było o rozmowie Roberta Mazurka i Krzysztofa Stanowskiego na ten temat w Kanale Zero. Nazwali oni bowiem dziennikarkę „pie*dolniętą” i mówili, że ma „deficyt intelektualny”.

Zbigniew Ziobro podzielił się swoją diagnozą w sieci

W sobotę 16 marca Zbigniew Ziobro, który już kilka miesięcy temu wycofał się z życia publicznego, postanowił odnieść się do wszystkich uderzających w niego wpisów i zamieścił w serwisie X zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Opisał także, co mu dolega. Polityk zmaga się z nowotworem złośliwym przełyku z przerzutami do części żołądka. Ziobro poinformował, że nadal walczy z ogromnym bólem i ma duże trudności z mówieniem po operacji usunięcia większości przełyku i części żołądka.

Michalik reaguje na zdjęcia Ziobry ze szpitala: Każdy może mieć swoją opinię

Do wpisu Zbigniewa Ziobry odniosła się sama Eliza Michalik. Napisała, że „nie ma za co przepraszać” i „każdy może mieć swoją opinię”.

„A Ziobro nie jest najbardziej wiarygodnym człowiekiem na świecie – delikatnie rzecz ujmując. Wszyscy życzymy mu zdrowia, żeby mógł odpowiedzieć za swoje czyny przed wymiarem sprawiedliwości” – podkreśliła w poście w serwisie X.

Na słowa dziennikarki zareagował Krzysztof Stanowski. „To jest niesamowite. Facet okazał się naprawdę chory, co potwierdził lekarz ze szpitala, w którym bym operowany. Eliza Michalik: Każdy może mieć swoją opinię” – stwierdził.

