Aleksandra Żebrowska pokazuje życie bez filtrów. Laureatka ShEO Awards chce przede wszystkim wspierać kobiety

Wizerunek kobiety ulega zmianie. Odpuszczamy same sobie. Patrząc wstecz widać, jak duża zmiana zaszła nie tylko w tym, jak kobiety są postrzegane, ale także w tym jak widzą same siebie. Nie chcemy już być idealne – perfekcyjne panie domu, matki, businesswoman, żony i kochanki. Lata spędzane na dążeniu do niedoścignionego ideału u wielu kobiet skończyły się zaniżonym poczuciem wartości, wypaleniem i utratą radości z życia. Teraz kobiety stawiają na siebie. I w mediach społecznościowych szukają prawdziwej wizji tego, jak wygląda życie.

Normalność z uśmiechem

Takim przykładem pozostaje Aleksandra Żebrowska, która swoim urokiem i naturalnością pokazuje, jak szczęśliwym można być bez instagramowych filtrów. Internauci doceniają taką postawę, pozytywnie komentując materiały znajdujące się na profilu gwiazdy. Zarówno Ola i jej mąż (Michał Żebrowski) wzbudzają wśród internautów i dziennikarzy same pozytywne emocje.

Influencerka doskonale radzi sobie w biznesie prowadząc markę modową dla dzieci i mam FRANCIS & HENRY.

„Motywacją do stworzenia marki była chęć wspierania innych kobiet. W wieku 23 lat urodziłam pierwsze dziecko. Miałam poczucie, że bycie mamą oddziela mnie od bycia sobą – kobietą. Teraz wiem, że to częsty problem wśród wielu młodych matek” – mówi w jednym z wywiadów.

Największą popularnością cieszą się koszule nocne. Jej krój został starannie opracowany, testowany i przemyślany tak, aby każda kobieta, niezależnie od rozmiaru, czuła się w niej komfortowo i pięknie. To nie tylko idealne rozwiązanie podczas pobytu w szpitalu, ale także niezastąpione wsparcie przez całą ciążę oraz po porodzie.

Ciekawe współprace reklamowe

Zarówno Aleksandra jak i Michał bardzo ciekawie podchodzą do tematu współprac reklamowych. Głośnym echem odbił się filmik na Instagramie, w którym Żebrowski ubrany w spódnicę w panterkę i błękitny sweter staje się idealnym „panem domu” i postanowił wziąć się za porządki, wykorzystując jeden z popularnych sprzętów. Małżonkowie pokazują tym samym swoją kreatywność, humor i dystans, a takie prawdziwe oblicze jest niezwykle cenne. Poza tym, tak stylowy i elegancki mąż to prawdziwy skarb.

Podobnie kreatywne jest podejście do prezentowania biżuterii. W jednym z wpisów Żebrowska zaskoczyła swoich fanów, prezentując zdjęcie oraz nagranie promujące nową kolekcję znanej marki biżuteryjnej, w którym jako rekwizytu użyła dziecięcej pieluchy. Bo tak czasem jest, że piękna mama w pierścionkach i kolczykach, musi zająć się pieluchą albo sprzątaniem.

Działalność dobroczynna

Żebrowscy wspierają wiele dobroczynnych inicjatyw. Na aukcję 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazali wspólną kolację. W trakcie spotkania małżeństwo miało wspólnie gotować. Media donosiły, że kolację wylicytowała tajemnicza para z Lublina. Zgodnie z ustaleniami, Michał miał gotować w cekinach.

Tożsamość pary do ostatniej chwili pozostawała tajemnicą. Jak się okazało, akcję wygrali Zofia Zborowska z mężem, Andrzejem Wroną.

„Wiecie, że lubimy pomagać. Dlatego jakiś czas temu udało się wylicytować dla WOŚP kolację z Olą i Michałem. Oni oczywiście do ostatniego momentu nie wiedzieli, że to my. Michał gotował, Ola też. Było pysznie i wesoło” – relacjonowała na swoim profilu Zofia Zborowska.

Aleksandra aktywnie uczestniczy także w akcjach edukacyjnych i społecznych. Wraz z innymi gwiazdami przyłączyła się do akcji marki Dove Marka Dove „Detox FEEDu”, której celem jest edukacja nastolatków w zakresie świadomego korzystania z social mediów.

Żebrowska jest doskonałym przykładem na to, jak konsekwentnie i bez zatracenia siebie budować swoją popularność a jednocześnie wykorzystywać ją tak, by starać się pomagać innym.



