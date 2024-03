Edward Miszczak obchodzi urodziny. Ukochana złożyła mu życzenia w sieci

Kiedy światło dzienne ujrzał związek Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak, wiele osób nie wróżyło im świetlanej przyszłości. Oni jednak na przekór hejterom już od kilku lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Choć rzadko pojawiają się publicznie razem, podobno tworzą udaną relację. Może o tym świadczyć najnowszy post aktorki.

Anna Cieślak złożyła życzenia Edwardowi Miszczakowi

Edward Miszczak jest związany z mediami jeszcze od czasów studenckich, kiedy to pracował w radiu na uczelni. Potem współpracował z Radiem Kraków i RMF FM, skąd przeszedł do telewizji TVN. Prowadził wówczas w stacji takie programy, jak „Ludzie w drodze”, „Urzekła mnie twoja historia”, „Cela nr” oraz „Cela”. Ostatnio media przypomniały to, jak Edward Miszczak wyglądał ponad 20 lat temu, co zaskoczyło wielu internautów.

Teraz w poniedziałek 18 marca były dyrektor programowy TVN oraz obecny Polsatu skończył 69 lat. Z tego powodu w mediach społecznościowych postanowiła mu złożyć życzenia poślubiona w 2021 roku Anna Cieślak. Aktorka zamieściła na Instagramie zdjęcie męża i opatrzyła je uroczym podpisem.

„Mężu mój kochany. Wszystkiego Najlepszego. Niech Świat Cię nigdy nie ogarnie. Biegnij jak biegniesz. Halo” – napisała.

Pod postem wiele osób znanych z pierwszych stron gazet postanowiło dołączyć się do życzeń. Marcelina Zawadzka skomentowała: „Pięknego biegu w wolności, zdrowiu, radości z każdego dnia i pogody ducha, dalej tak wdzięcznie — młodego ducha i uśmiechu od ucha do ucha (tutaj to pewnie też Twoja zasługa, piękny aniele)”, Ewa Drzyzga napisała: „Niech zawsze będzie z Tobą dobra energia”, Olivier Janiak życzył: „Najlepszego Edwardzie”, Pascal Brodnicki odpisał: „Życzę Panu, aby nadchodzący rok był pełen inspiracji, radości, zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych osobistych, jak i zawodowych”, natomiast Joanna Racewicz dodała: „Wszystkiego NAJ”.

