Sylwia Bomba mierzy się z falą krytyki. Wszystko przez filmik z córką

W sieci niejednokrotnie budzą kontrowersje filmiki z udziałem dzieci. Niedawno oburzenie wśród rodziców wywołał materiał, którego bohaterką została 5-letnia Antonina. Nie brakowało mocnych słów ze strony użytkowników Instagrama.

Filmik z córką Sylwii Bomby oburzył internautów

Sylwia Bomba należy do grona tych gwiazd, które chętnie zamieszczają w Internecie wizerunki swoich dzieci. W związku z tym, kiedy celebrytka podjęła współpracę z jednym z producentów zabawek, postanowiła zareklamować markę poprzez wideo z udziałem córki.

Otóż w niedzielę 18 marca kobieta opublikowała filmik, na którym widać jej 5-letnią córkę przebraną za dorosłą kobietę. Na nagraniu mała Tosia ubrana w blond perukę, różowy żakiet, korale i o wiele za duże szpilki nieporadnie drepcze do „salonu manicure”, gdzie sławna mama zakłada jej tipsy.

„Nic nie sprawia takiej radości jak zabawa w dorosłą mamę. Wizyta w salonie kosmetycznym dla małej damy to prawdziwa przygoda! Podczas zamiany ról z nową serią znanej marki bawiliśmy się wyśmienicie. W co się lubicie bawić ze swoimi małymi damami?” – napisała Sylwia Bomba pod postem.

Choć materiał miał mieć wydźwięk humorystyczny, to wywołał oburzenie sporej części internautów. Kobiety były zszokowane reklamą, którą opublikowała influencerka, przez co w komentarzach nie szczędziły jej gorzkich słów. Czytamy: „Aż żal mi dziewczynki. Jak można tak robić? Masakra! To jest dziecko, a nie marionetka!”, „Ja jestem za tym, by lepiej dziecku książki kupować i uczyć języków, niż uczyć być księżniczką ze szponami i różowym plastikiem”, „Ciężko na to patrzeć. Czy Ty naprawdę nie widzisz, jaką krzywdę temu dziecku robisz?” czy „Strach pomyśleć, co to dziecko będzie robić, jak będzie miało 10-12 lat”.

Zdarzyło się jednak także kilka osób, które doceniły wysiłki Sylwii Bomby. Pisały: „Mega fajna rolka. Sama bym się tak pobawiła, tylko nie mam z kim”, „Moja 5-latka też ma zestaw do robienia paznokci”, „Ja tu widzę fajną relację mamy ze swoim dzieckiem”, „Dziecko ma poczucie humoru i potrafi się bawić” czy „Przecież to jest tylko reklama, Tosia raczej na co dzień nie chodzi w takich pazurach. Wyluzujcie i czasem pomyślcie”.

