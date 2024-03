Anne Hathaway o współpracy z Joanną Kulig. „Mamy wiele specyficznych cech”

W piątek 15 marca do polskich kin trafiła „Miłość bez ostrzeżenia”. W tej komedii romantycznej, wyreżyserowanej przez Rebbecę Miller, polska aktorka Joanna Kulig zagrała u boku hollywoodzkich gwiazd: Anne Hathaway („Diabeł ubiera się u Prady”), Marisy Tomei („Spider-Man: Daleko od domu”) i Petera Dinklage'a („Gra o tron”).

Wiadomo, że akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku, a jej bohaterowie to kompozytor w kryzysie twórczym i egzystencjalnym, jego żona psychoterapeutka, przejawiająca skłonności stalkerskie kapitan statku, pasierb artysty, imigrantka z Polski oraz jej córka. Zdjęcia do produkcji miały powstać jeszcze przed pandemią. Gdy ta wybuchła, postawiła całą historię pod znakiem zapytania, jednak wszystko zakończyło się szczęśliwie. Teraz na fali promocji filmu Anne Hathaway udzieliła wywiadu, w którym ujawniła, jak współpracowało jej się z Joanną Kulig.

Anne Hathaway o Joannie Kulig

Joanna Kulig niejednokrotnie dziękowała Pawłowi Pawlikowskiemu za daną szansę, ponieważ dzięki „Idzie” i „Zimnej wojnie” może „doświadczać kolejnych wspaniałych rzeczy”. Jej talent dostrzegł Michael Keaton, który zaprosił ją do wyreżyserowanego przez siebie filmu „Knox Goes Away”, a także właśnie Rebecca Miller.

– Rebecca Miller od razu trafiła do mojego serca i szybko wytworzyła się między nami więź. Później martwiłam się, czy z Anne Hathaway też to się uda, czy będziemy na siebie otwarte, czy jednak będzie to bardzo formalny kontakt i nie będziemy miały okazji poznać się bliżej. Tymczasem bardzo się polubiłyśmy. Peter i Marisa też byli super. Możliwość spotkania z nimi, obserwowania, jak pracują, była naprawdę wielkim przeżyciem. Jestem wdzięczna wszystkim kolegom za wsparcie, jakie okazali mi na planie. Naprawdę wiele się nauczyłam – mówiła jakiś czas temu Joanna Kulig w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Teraz wywiadu udzieliła także Anne Hathaway. Znana aktorka ujawniła w „Onecie”, że była podekscytowana rolą w „Miłości bez ostrzeżenia”. Wcieliła się bowiem w terapeutkę, która zakochuje się w swoim pacjencie. – To bardzo wrażliwa postać. Wiele kobiet szukających miłości lub tracących ją może się pod pewnym względem z Patricią zidentyfikować. Dzisiejsze czasy są trudne dla romantycznych relacji, ale ja wierzę w prawdziwą miłość – stwierdziła. Opowiedziała też, jak jej się pracowało z Joanną Kulig.

– Widziałam ją w dwóch filmach, „Idzie” i „Zimnej wojnie”. Mamy wiele wspólnych specyficznych cech, które rzadko dzielę z innymi osobami. Jest życzliwa, otwarta i wszechstronna. Joanna Kulig gra w „Miłości bez ostrzeżenia” imigrantkę z Polski sprzątającą w domu mojej bohaterki i jej męża. Postać grana przez Kulig została zainspirowana znajomą Miller, która z różnych powodów wyemigrowała do Stanów z małymi dziećmi. Praca z Joanną była wyśmienita, ona często jak ja się uśmiechała, ale bije od niej też niesamowita siła. To była przyjemność ją poznać. Wszystkie rzeczy, które robiła, robiła doskonale. Wspierałyśmy się bardzo – wyznała Anne Hathaway.

Co istotne, hollywoodzka aktorka dodała, że „szuka ról, których nie będzie w stanie udźwignąć”, gdyż „uwielbia ryzyko, wyzwania i eksperymenty”. Przyświeca jej jeden cel. – Dzięki moim rolom, mogę dotrzeć do kobiet na świecie, które być może przeżywają akurat załamanie, a moje filmy mogą je pocieszyć, a być może nawet zmienić podejście do życia – wyjaśniła w rozmowie z Marcinem Radomskim.

