Joanna Przetakiewicz nadal działa na rzecz kobiet. „Czasy są takie, że jest nam coraz trudniej”

Joanna Przetakiewicz od lat spełnia się w roli bizneswoman. Założyła nie tylko markę modową La Mania, ale i organizację, dzięki której wspiera kobiety. Projektantka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w dzisiejszych czasach istotna jest solidarność płci pięknej. Mimo upływu czasu, nie traci entuzjazmu i nieustannie mobilizuje obserwatorki do działania. Dzięki temu w 2019 roku została wyróżniona podczas gali ShEO Awards.

Joanna Przetakiewicz o sile kobiet

W 2018 roku Joanna Przetakiewicz zrezygnowała z mody na rzecz emocji i stworzyła Erę Nowych Kobiet – inicjatywę, która zrzesza kobiety z różnych środowisk. Jej główną misją jest inspirowanie do przemian osobistych i zawodowych, które mają pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości oraz akceptacji.

– Nikt nigdy nie podważał tego, co robimy w Erze Nowych Kobiet. Wręcz przeciwnie. Nasze działania budzą zainteresowanie, zaufanie i są doceniane. Pamiętam, że kilka tygodni po utworzeniu ENK zadzwoniło do nas Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na polecenie prof. Adama Bodnara, mówiąc, że jesteśmy fenomenem na skalę światową, a w Polsce słyszał o nas każdy. (...) Zakładając Erę Nowych Kobiet, nie zastanawiałam się, jak to będzie. Nie konsultowałam tego z agencjami. Po przeczytaniu badań WHO, według których Polki miały najniższe poczucie własnej wartości, wiedziałam, że potrzebna jest natychmiastowa zmiana myślenia. Kiedy ktoś mnie pyta: „Tobie naprawdę chce się jechać przez pół Polski, w weekend, w zatłoczonym pociągu?”, odpowiadam: „Tak!”. Robię to wszystko, bo widzę tego sens. I to jest siła napędowa do działania – mówiła w wywiadzie dla „Vivy!”.

Dzięki swojej inicjatywie Joanna Przetakiewicz pomogła już tysiącom kobiet uwierzyć w siebie i wyzwolić się z kryzysów. Na spotkaniach Ery Nowych Kobiet nawiązały się piękne przyjaźnie i wspaniałe relacje biznesowe. – Codziennie dostaję wiadomości od kobiet, które piszą mi o tym, że w końcu odważyły się wziąć sprawy w swoje ręce – wyjawiła. Co więcej, jakiś czas temu w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej wydała darmowy poradnik „Pieniądze szczęście dają”.

– Wszystko po to, aby przełamywać tabu i dawać kobietom odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania, wśród których nr 1 jest: „Jak zacząć rozmawiać o pieniądzach bez skrępowania?”. Te rozwiązania są gotowe, wystarczy po nie ściągnąć. I my te rozwiązania kobietom dajemy. Nasze spotkania są otwarte, każdy może na nie przyjść. Książka dostępna jest we wszystkich możliwych formach – jako eBook, audiobook i wersja drukowana. Znajdują się w niej porady prawne, praktyczne podpowiedzi, jak zarządzać domowym budżetem itd. Moje dziewczyny mówią, że nasz poradnik powinien być lekturą obowiązkową. Uniknęlibyśmy dzięki temu wielu życiowych i rodzinnych dramatów – oceniła Joanna Przetakiewicz.

Teraz okazuje się, że 56-latka pracuje nad wydaniem kolejnej publikacji. Otóż projektantka pojawiła się niedawno w podcaście Radia Złote Przeboje, gdzie zdradziła szczegóły, po tym, jak Odeta Moro zapytała: „Czy mężczyźni z czasem rozumieją nas coraz bardziej?”.

– Totalnie teraz się tym zajmujemy i prowadzimy mnóstwo badań na ten temat, m.in. ostatnio również z dr Johnem Grayem, który będzie współautorem nowej książki, również bezpłatnej, tak jak poprzednia. To on napisał książkę „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus”, która sprzedała się w liczbie 46 mln egzemplarzy, więc jest to niesamowity sukces – zaczęła Joanna Przetakiewicz.

– Dzisiaj mamy erę feminizmu, mamy Erę Nowych Kobiet, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I z kolei profesor Philip Zimbardo, jeden z najbardziej znanych amerykańskich psychologów, już w 2011 roku powiedział na swoim Ted Talks, że teraz kobiety stały się silną płcią i to już się nigdy nie zmieni. W wyniku tego wszystkiego nastąpił, następuje i postępuje ogromny kryzys niezrozumienia między nami, który natychmiast musimy zacząć naprawiać. Prawda jest taka, że potrzebujemy siebie nawzajem, chcemy siebie nawzajem i chcemy się zrozumieć, ale coraz mniej się rozumiemy – kontynuowała.

Jednocześnie Joanna podkreśla, że mimo wszystkich trudności, warto być kobietą. – Nigdy w swoim życiu przez sekundę ani nanosekundę nie miałam takiej myśli „jednak fajniej i łatwiej byłoby być chłopakiem”. Z drugiej strony jest to ultra trudne zadanie i to tylko utrudnia czas. I feminizm zrobił i my robimy wiele wspaniałych rzeczy, jesteśmy niezbędne. Ale czasy są takie, że jest nam coraz trudniej. Nie ma co się oszukiwać – dodała w Radiu Złote Przeboje.

