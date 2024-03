Doda chce odkupić statuetkę, którą przekazała na licytację WOŚP. Żałuje swojej decyzji

Dorota Rabczewska zakończyła swoją trasę „Aquaria Tour”. Jeszcze podczas przygotowań do niej poinformowała, że będą to jej ostatnie koncerty w karierze. Doda występuje na scenie od 1998 roku. Najpierw występowała na deskach Teatru Buffo, potem była wokalistką zespołu Virgin (2000–2006, a następnie 2014 i 2016–2019). Z grupą wypromowała piosenki takie jak „ Znak pokoju”, „Szansa”, „Dżaga”, „2 bajki”. Od 2007 roku Doda wydała cztery solowe albumy: „Diamond Bitch” (2007), „7 pokus głównych” (2011), „Dorota” (2019) i „Aquaria” (2022).

Za sprzedaż swoich płyt i singli otrzymała dwie potrójnie platynowe płyty, dwie podwójnie platynowe, dziewięć platynowych i cztery złote. Doda jest też laureatką wielu nagród, w tym między innymi 12 statuetek Cica Comet Awards, trzech Eska Music Awards, dwóch Superjedynek, Telekamery oraz trzech Europejskich Nagród Muzycznych MTV dla najlepszego wykonawcy.

Doda chce odkupić statuetkę MTV

I to właśnie tej ostatniej z nagród zadedykowała Doda swoje ostatnie relacje na InstaStory. Pokazując statuetki wyjaśniła, że ma dwie z nich, ponieważ „trzecią niestety oddała na licytację WOŚP”.

– Dlaczego niestety? No, bo skończyło się jak się skończyło. To dla mnie bardzo cenna nagroda, żałuję, że jej nie mam, to dla mnie bardzo cenna pamiątka, a mogłam oddać coś innego, równie wartościowego dla licytujących. Jednak im człowiek starszy, tym bardziej sentymentalny – przekazała.

– Mam propozycję. Chętnie odkupię od tego, który wylicytował moją statuetkę MTV. Chciałabym mieć trzy, zwłaszcza że niedługo, po kolejnej płycie kończę swoją karierę – dodała.

Konflikt Dody z Jerzym Owsiakiem

Przypomnijmy, Doda ma na myśli wydarzenia z 2018 roku, kiedy przeznaczyła na WOŚP swoją sukienkę. Licytacja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a jej transmisję przeniesiono do studia TVP. Tam też udała się Doda, która jednak nie została wpuszczona do siedziby stacji. Według Rabczewskiej Jerzy Owsiak nie stanął wtedy w jej obronie.

– Nawet Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie pomagałam Jurkowi Owsiakowi od 14. roku życia, kiedy inni artyści odwracali się od niego, nie chcieli z nim grać, ja zawsze byłam z nim ramię w ramię. Moja sukienka była licytowana za jakąś kolosalną sumę, a on jak zwykle zaprosił mnie na antenę do studia. Czy ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę? Nie wpuścili mnie do tego TVN-u. Na program charytatywny. I Jurek się za mną nie wstawił. Bardzo niehonorowe i nieprzyjacielskie. Od tamtej pory powiedziałam: „no, nigdy więcej” – tłumaczyła całą sytuację Doda w Kanale Sportowym.

Nie pomogły nawet przeprosiny Jerzego Owsiaka. – Droga Doroto, jeśli zaszła taka sytuacja to bardzo przepraszam, nie miałem o tym pojęcia i wydaje mi się, że mogła wyniknąć tylko z nieporozumienia, z natłoku różnych zdarzeń, na pewno nie było w tym złośliwości, niechęci, bo nigdy jej do ciebie nie miałem i nie mam – mówił w rozmowie Plejadą pomysłodawca WOŚP.

