Dorota Szelągowska ujawniła, ile płaci za zakupy. „Jestem przerażona”

Dorota Szelągowska jest jedną z najbardziej lubianych polskich gwiazd i każdy post, który zamieści w sieci, szybko staje się hitem. Instagramowy profil projektantki wnętrz obserwuje prawie milion osób.

Szeroka publiczność zna Szelągowską z programów takich jak „Dorota Was urządzi”, „Domowe rewolucje” czy „Totalne remonty Szelągowskiej”. Wszystkie formaty, z którymi jest związana, cieszą się dużą popularnością i sympatią widzów, którzy bardzo chętnie czerpią inspiracje od prezenterki i aplikują pomysły w swoich domach.

Dorota Szelągowska porównała koszyki zakupów w Polsce i Hiszpanii

Ostatnio Szelągowską możemy oglądać na planie programu „Masterchef”. Córka Katarzyny Grocholi opowiedziała o swoim nowym zajęciu w rozmowie z Wirtualną Polską. W tym samym wywiadzie jednak poruszył ją najbardziej temat rosnących w Polsce cen żywności. Zwróciła uwagę na to, że ma porównanie, ponieważ posiada też dom w Hiszpanii.

– Jestem przerażona tym, jak różnią się nasze zarobki od zarobków chociażby w Hiszpanii. W Hiszpanii mój koszyk jest dużo tańszy, niż podstawowy koszyk w Polsce. To jest przerażające. Człowiek powinien mieć prawo do godnego życia – powiedziała.

Szelągowska zwróciła uwagę na to, że choć ceny już są wysokie, wzrosną jeszcze od 1 kwietnia, ponieważ nie została przedłużona zerowa stawka podatku VAT na żywność.

– Musimy pamiętać jedną rzecz jako obywatele – że rząd ani państwo nie ma swoich pieniędzy, to są nasze pieniądze. Mam poczucie, że w Polsce nadal wygrywa nie dobra ekonomia, tylko populizm. Cały czas jest nam ściemniane, że coś nam się da, coś się obniży. To wszystko ma swoje konsekwencje – oceniła.

Dorota Szelągowska zdradziła, ile wydaje na zakupy spożywcze

Projektantka opowiedziała także, ile jej zdarza się wydawać na zakupy spożywcze. Przyznała, że w warzywniaku płaci 100 zł za warzywa na kilka dni. Mówiła również o jakości mięsa w Polsce.

– To nie jest warzywniak gwiazd, gdzie każda rzecz kosztuje normalnie, tylko kupiłam dwie włoszczyzny, paprykę, awokado... Teraz trudno zrobić zakupy i wydać mniej niż 100 zł. I to jest przerażające. Też przerażające jest to, że mięso jest tańsze niż warzywa. Za czasów mojego dzieciństwa mięso jadało się raz w tygodniu, bo było drogie. A teraz kupujemy mięso fatalnej jakości, np. kurczaka napompowanego chemią. Jeżeli teraz najtańsze jajka kosztują 8 zł za 10 szt., to błagam... No coś jest nie halo – podkreśliła.

