Narzeczony Roxie Węgiel ma dość hejtu. Kevin Mglej wydał oświadczenie

Roxie Węgiel popularność w Polsce zdobyła dzięki występowi w programie „The Voice Kids” w 2018 roku, który wygrała. Potem zwyciężyła w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci i trzeciej edycji programu tanecznego „Dance Dance Dance”. Jest również laureatką Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy.

W styczniu 2023 roku Roksana Węgiel potwierdziła, że jest w związku z producentem muzycznym Kevinem Mglejem, z którym pracowała przy albumie „13+5”. Para niedługo później się zaręczyła i niebawem ma stanąć na ślubym kobiercu.

Roxie Węgiel jest „pod wpływem” narzeczonego?

Od czasu, gdy Roxie Węgiel występuje w programie „Taniec z Gwiazdami” w przestrzeni internetowej szerzą się plotki na temat wpływu Kevina Mgleja na jej karierę. Kilka dni temu nasiliły się one po tym, jak 19-letnia piosenkarka ogłosiła w mediach społecznościowych, ze kończy współpracę ze swoją agencją, nie będzie już występować z zespołem Squad i zwolniła swojego menadżera.

Węgiel poinformowała wtedy też, że decyzje dotyczące jej kariery będzie teraz konsultować z Kevinem Mglejem, choć ostatecznie oczywiście to ona będzie miała ostatnie słowo.

„Nie mieszajcie w to Kevina Mgleja. Tak, rozmawiamy na temat mojej kariery i korzystam z jego doświadczenia w branży, lub wiedzy prawniczej, ale każda decyzja jest moją (...) Zrozumcie w końcu, że po ukończeniu 18 lat stałam się autonomicznie zarządzającą swoją karierą artystką” – zwróciła się do fanów.

Kevin Mglej odchodzi z Instagrama. Wydał oświadczenie

Hejtu jednak nie dało się ujarzmić. Internauci zaczęli pisać pod postem, że Roxie jest pod wpływem narzeczonego i jest nim zaślepiona. W końcu głos zabrał sam Kevin Mglej, ogłaszając przy okazji, że odchodzi z Instagrama.

„Kochani, droga osoby popularnej w Internecie nigdy mnie nie kręciła, więc zawieszam to konto do czasu przekazania go jakiejś fundacji – niech zrobią z zasięgami coś pożytecznego. Do znajomych odezwę się z konta prywatnego” – podał w oświadczeniu producent.

