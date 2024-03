Oszustwo w „Tańcu z Gwiazdami”? Aleks Mackiewicz zadzwonił do Aleksandra Mackiewicza

Aleks Mackiewicz, aktor, znany szerokiej publiczności z serialu „Gliniarze”, tworzy w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” parę nr 11 z Izabelą Skierską.

Świetne noty Aleksandra Mackiewicza i Izabeli Skierskiej w „Tańcu z Gwiazdami”

W pierwszym odcinku popularnego show Polsatu zatańczyli walca wiedeńskiego i oczarowali jurorów, którzy przyznali im w sumie 32 punkty.

– To było nie do uwierzenia. Ja się tutaj rwałam, żeby twoją partnerkę odgonić, żeby z tobą zatańczyć. Ja ten taniec poczułam – chwaliła parę Iwona Pavlović.

– Zrobiliście to fantastycznie – ocenił Tomasz Wygoda.

W drugiej odsłonie nowego „TzG” Mackiewicz i Skierska postawili na jive'a do muzyki z serialu „Przyjaciele”.

– Było bardzo dobrze. Dynamicznie, zaskoczony jestem po raz drugi – powiedział po tym, jak zatańczyli, Tomasz Wygoda.

– Jesteś dla mnie objawieniem tej edycji – chwaliła z kolei Pavlović.

Za swój drugi występ para nr 11 otrzymała od jurorów 32 punkty.

Aleks Mackiewicz w przeszłości tańczył?

Aleks Mackiewicz jest jednym z najlepiej radzących sobie uczestników nowej edycji tanecznego show Polsatu. Widzowie „TzG” postanowili zabawić się w internetowych detektywów i zaczęli „prześwietlać” jego karierę. Później w sekcji komentarzy na profilach w mediach społecznościowych programu pojawiły się wpisy, które sugerowały, że Mackiewicz ukrywa swoją taneczną przeszłość.

Na stronie agencji aktorskiej widzowie znaleźli infromację o tym, że Aleksander Mackiewicz w latach 2004-2009 brał udział w zawodach tanecznych w Niemczech. Jego partnerką miała być Sonja Rank.

Aleks Mackiewicz – aktor i Aleksander Mackiewicz – chirurg

Szybko okazało się, że Aleksander Mackiewicz, którego profil znaleźli w sieci internauci, to nie Aleks Mackiewicz, znany z serialu „Gliniarze”. Uczestnik „Tańca z Gwiazdami” postanowił nawet skontaktować się ze swoim imiennikiem.

– Mój kuzyn, który mieszka w Ameryce, mi o tym napisał. Jego żona to zobaczyła i powiedziała: „To jest twój kuzyn?”. Ja nie wiedziałem. Pan ma teraz problem – mówi w rozmowie telefonicznej z aktorem Aleksander Mackiewicz, obecnie niemiecki chirurg.

Aleks Mackiewicz postanowił poprosić swojego imiennika o to, aby przeprowadził z nim rozmowę wideo. – Mam ogromny problem, bo ludzie myślą, że jestem zawodowym tancerzem, a to są pańskie dokonania, dlatego się z panem kontaktuję. Mam do pana, panie doktorze pytanie. Czy byłby pan tak łaskawy i moglibyśmy się umówić np. jutro albo pojutrze na rozmowę wideo, którą moglibyśmy zarejestrować i mógłbym udowodnić w programie, że jest dwóch Aleksów Mackiewiczów i to nie ja jestem tym tancerzem? – słyszymy na wideo, zamieszczonym przez aktora.

Lekarz obiecał też uczestnikowi „TzG”, że znajdzie i prześle mu zdjęcia, które zostały zrobione, gdy jeszcze zajmował się tańcem towarzyskim.

Galeria:

Aleks Mackiewicz, aktor i uczestnik „Tańca z Gwiazdami”Czytaj też:

Plotki o romansie w „Tańcu z Gwiazdami”. Żona Kamila Balei zabrała głosCzytaj też:

Sandra Kubicka w ogniu krytyki przez nagranie. „To nie jest tłuszcz, tylko dziecko”