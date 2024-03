Sandra Kubicka w ogniu krytyki przez nagranie. „To nie jest tłuszcz, tylko dziecko”

Sandra Kubicka inspiruje setki tysięcy ludzi – jej profil na Instagramie obserwuje prawie milion osób. Była modelka i prezenterka zdobyła serca swoich fanów otwartością, także w komunikowaniu trudnych tematów. Od lat mówi o tym, że zmaga się z zespołem policystycznych jajników, a niedawno przekazała, że lekarze wykryli u niej stan przednowotworowy szyjki macicy. Na InstaStory i w postach Kubicka udziela rad innym kobietom, które mogą mieć podobne przypadłości, bazując na własnych doświadczeniach.

Sandra Kubicka i Alek Baron spodziewają się dziecka

W grudniu 2023 roku Sandra Kubicka ogłosiła, że przyjęła oświadczyny Aleksandra Barona, z którym w związku jest od dłuższego czasu. Niedługo po tym para poinformowała, że spodziewa się dziecka. Od tamtej pory była modelka dzieli się w sieci na bieżąco swoim stanem zdrowia, informując też między innymi o tym, jak wygląda ciąża u osoby z PCOS.

Kubicka często dodaje też żartobliwy kontent. Jedno z ostatnich nagrań, które zamieściła, miało w zamyśle rozbawić jej obserwujących. Szybko jednak okazało się, że nie jest im do śmiechu.

Hejt po nagraniu zamieszczonym przez Sandrę Kubicką

„Niedzielka z dystansem” – podpisała wideo Sandra Kubicka. Na nim celebrytka porównuje swoją obecną sylwetkę z ciałem sprzed ciąży. Przekaz, jaki niesie za sobą nagranie, nie spodobał się wielu fanom Kubickiej.

„Ktoś kto tyle walczył o dziecko, publikuje takie rzeczy... Nawet dla żartów, to jest poniżej krytyki, ale niestety celebryci często nie rozumieją takich spraw. Ciążowe kateringi, kontrakty na promowanie dziecięcych marek, poród tylko cc w prywatnej klinice, nie pisze tu by sobie nie ułatwiać, bo trzeba, ale umówmy się prawdziwe macierzyństwo to nie Instagram”; „Ale to nie jest tłuszcz, tylko dziecko”; „Dla mnie to nie jest zabawne a żenujące. Serio jestem w szoku. Byłam pewna, że przez te wieloletnie starania o dziecko zupełnie inaczej podejdzie do tematu ciąży”; „Wypowiem się, jako osoba z PCOS, która też długo starała się o ciążę i dziecko: mnie śmieszy!”; „Nawet jako żart to jest bardzo głupie starać się tyle o dziecko a potem głupie filmiki wstawiać”; „Rozumiem, że to dla żartów, ale nie przytyłaś aż tak dużo żeby nagrywać tego typu filmiki”; „Przecież wciąż super wyglądasz” – piszą internautki.

Sandra Kubicka postanowiła odnieść się do wpisów. „Jak możecie jeździć samochodami, gdy tyle osób nie ma auta? Jak tak możecie afiszować się tym, pokazywać, jak cieszycie się z jazdy samochodem. Jak tak można. Jak tak można śmiać się z siebie, sprawiasz innym przykrość!” – stwierdziła.

Galeria:

Sandra Kubicka – styl modelki i prezenterki. Jak się ubiera?Czytaj też:

Sandra Kubicka i Alek Baron zostaną rodzicami. Ogłosili płeć dzieckaCzytaj też:

Niewiarygodne, co zrobiła Sandra Kubicka. Jeszcze w czwartek była w szpitalu