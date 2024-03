Oscary 2024. „Barbie” czy „Oppenheimer”? Lista wszystkich zwycięzców

Dolby Theatre w Ovation Hollywood znów gościł wszystkich najważniejszych filmowych twórców. Galę po raz kolejny poprowadził ulubieniec widzów Jimmy Kimmel, a wydarzenie obfitowało w momenty, które przejdą do historii.

2023 rok w kinie. Jakie filmy walczyły o Oscara?

W tym roku w pojedynku oscarowym nie było ani jednego sequela i ani jednego remake'u – tworów, które jeszcze do niedawna były bardzo popularne w Hollywood. Mimo to filmy, które zostały wyróżnione przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej, odniosły ogromne kasowe sukcesy. W minionym roku mieliśmy do czynienia z fenomenem popkulturowym, jakim był „Barbieheimer”. Oglądać mogliśmy też wiele poruszających, osobistych historii jak „Strefę interesu”, „Anatomię upadku” czy „Biedne istoty”. Na ekranach kin znani już nam dobrze aktorzy pokazali się w zupełnie nowych kreacjach – Robert Downey Jr. zaskakiwał w „Oppenheimerze”, Ryan Gosling w „Barbie”, a Mark Ruffalo w „Biednych istotach”.

„Barbie” czy „Oppenheimer”. Który tytuł wygrał oscarowy pojedynek?

W nocy z niedzieli na poniedziałek (z 10 na 11 marca) polskiego czasu poznaliśmy nazwiska tych twórców – filmowych, muzycznych, kreujących role na ekranach – którzy najbardziej poruszyli członków Amerykańskiej Akademii Filmowej swoją pracą.

Już wiemy, że pojedynek „Barbie” vs. „Oppenheimer”, wygrywa ten drugi tytuł. Film Christophera Nolana otrzymał siedem Oscarów z trzynastu nominacji, natomiast obraz Grety Gerwig nie dostał ani jednej statuetki. Wysoko w ilości zdobytych stauetek znalazł się też film „Biedne istoty”. Jeżeli chodzi o inne tytuły dobrze poradziła sobie również polska koprodukcja „Strefa interesów”, która zakończyła pojedynek z dwoma Oscarami na koncie.

Oto lista wszystkich nagrodzonych Oscarem w 2024 roku.

Oscary 2024 – wszyscy zwycięzcy

Najlepsza aktorka drugoplanowa



Emily Blunt – „Oppenheimer”

Da'Vine Joy Randolph – „Przesilenie zimowe”

America Ferrera – „Barbie”

Jodie Foster – „Nyad”

Danielle Brooks – „Kolor purpury”



Najlepszy krótkometrażowy film animowany



„Letter to a Pig”

„Ninety-Five Senses”

„Our Uniform”

„War Is Over! Inspired by the music of John & Yoko”

„Pachyderme”



Najlepszy pełnometrażowy film animowany



„Chłopiec i czapla”

„Spider-Man: Poprzez multiwersum”

„Nimona”

„Robot Dreams”

„Między nami żywiołami”



Najlepszy scenariusz oryginalny



„Anatomia upadku”

„Przesilenie zimowe”

„Maestro”

„Obsesja”

„Poprzednie życie”



Najlepszy scenariusz adaptowany



„American Fiction”

„Barbie”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Strefa interesów”



Najlepsza charakteryzacja



„Golda”

„Maestro”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Śnieżne bractwo”



Najlepsza scenografia



„Barbie”

„Czas krwawego księżyca”

„Napoleon”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”



Najlepsze kostiumy



„Barbie”

„Napoleon”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Czas krwawego księżyca”



Najlepszy film międzynarodowy



„Śnieżne bractwo” – Hiszpania

„Strefa interesów” – Wielka Brytania

„Perfect Days” – Japonia

„Io Capitano” – Włochy

„The Teacher’s Lounge” – Niemcy



Najlepszy aktor drugoplanowy



Robert Downey Jr. – „Oppenheimer”

Robert de Niro – „Czas krwawego księżyca”

Ryan Gosling – „Barbie”

Sterling K. Brown – „American Fiction”

Mark Ruffalo – „Biedne istoty”



Najlepsza piosenka



Billie Eilish i Finneas za piosenkę „What Was I Made For?” do filmu „Barbie”.



Najlepsza muzyka



„American Fiction”

„Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”

„Czas krwawego księżyca”



Najlepszy dźwięk



„Twórca”

„Maestro”

„Oppenheimer”

„Strefa interesów”

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”



Najlepszy krótkometrażowy film aktorski



„The After”

„Invincible”

„Knight of Fortune”

„Red, White and Blue”

„The Wonderful Story of Henry Sugar”



Najlepsze zdjęcia



„El Conde”

„Czas krwawego księżyca”

„Maestro”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”



Pełnometrażowy film dokumentalny



„Bobi Wine: The People’s President”

„The Eternal Memory”

„Four Daughters”

„To Kill a Tiger”

„20 Days in Mariupol”



Najlepszy dokument krótkometrażowy



„The ABCs of Book Banning”

„The Barber of Little Rock|

„Island in Between”

„The Last Repair Shop”

„Nai nai & Wai Po”



Najlepszy montaż



„Anatomia upadku”

„Przesilenie zimowe”

„Czas krwawego księżyca”

„Oppenheimer”

„Biedne istoty”



Najlepsze efekty specjalne



„Twórca”

„Godzilla Minus One”

„Napoleon”

„Strażnicy galaktyki vol.3”

„Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”



Najlepszy aktor pierwszoplanowy



Cillian Murphy – “Oppenheimer”

Paul Giamatti – “Przesilenie zimowe”

Bradley Cooper – “Maestro”

Colman Domingo – “Rustin”

Jeffrey Wright – “American Fiction”



Najlepsza reżyseria



Christopher Nolan – „Oppenheimer”

Martin Scorsese – „Czas krwawego księżyca”

Justine Triet – „Anatomia upadku”

Yorgos Lanthimos – „Biedne istoty”

Jonathan Glazer – „Strefa interesów”



Najlepsza aktorka pierwszoplanowa



Emma Stone – „Biedne istoty”

Lily Gladstone – „Czas krwawego księżyca”

Sandra Hüller – „Anatomia upadku”

Annette Bening – „Nyad”

Carey Mulligan – „Maestro”



Najlepszy film



„Oppenheimer”

„Czas krwawego księżyca”

„Barbie”

„Przesilenie zimowe”

„Anatomia upadku”

„Biedne istoty”

„Poprzednie życie”

„American Fiction”

„Maestro”

„Strefa interesów”Galeria:

Oscary 2024. Gwiazdy na czerwonym dywanieCzytaj też:

Szokująca sytuacja na gali Oscarów 2024. Na scenie pojawił się nagi mężczyznaCzytaj też:

Gwiazdy na gali rozdania Oscarów 2024. Kto się pojawił?