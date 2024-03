Wielkie zmiany w życiu Roksany Węgiel. „To, co zrobiłeś, przekroczyło wszelkie granice”

Roksana Węgiel w ostatnich latach wyrosła na jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Odkąd zyskała rozpoznawalność, jako zwyciężczyni pierwszej edycji programu „The Voice Kids”, jej kariera nabrała tempa. Teraz 19-latka bierze udział w „Tańcu z gwiazdami”. Równocześnie zmaga się z dużymi problemami.

Roksana Węgiel rozstaje się z menadżerem

Choć według wielu osób Roksana Węgiel jest faworytką w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”, wokalistka nie pojawiła się na treningu przed startem drugiego odcinka. Okazało się, że jej nieobecność była spowodowana kłopotami zdrowotnymi. 19-latka opublikowała w sieci zdjęcie z kroplówką. „Nie zawsze jest kolorowo... Rozłożyło mnie totalnie... W niedzielę kolejny odcinek «Tańca z gwiazdami», więc trzeba szybko działać z kuracją. Jeśli dałam sobie zaaplikować kroplówkę, to domyślcie się sami, jak było. Trzymajcie kciuki, żebym do niedzieli odzyskała siły. Dbajcie o siebie” – napisała na Instagramie.

To jednak nie wszystko, bowiem okazało się, że równocześnie Roksana Węgiel rozstała się z menedżerem i muzykami. Postanowiła sama poinformować o zmianach w jej życiu zawodowym w mediach społecznościowych i opublikowała oświadczenie, w którym podała, że zakończyła współpracę z agencją, która do niedawna odpowiadała za organizację jej koncertów.

„Od mojej ostatniej trasy klubowej minęło kilka lat, w tym roku nie zagram koncertów plenerowych, bo mam na siebie inny pomysł, który przemyślałam przez cały 2023 rok. Jako profesjonalna artystka wiem, jak chcę prowadzić moją karierę i cieszę się, że wspierają mnie profesjonaliści. Co do zespołu, z którym grałam przez ostatnie lata... (...) Spędziłam ze Squadem cudowne chwile, bardzo szanuję ich jako artystów i ludzi. Niemniej jednak muzycznie potrzebowałam zmian” — zaczęła.

Co więcej, okazało się, że Roxie Węgiel w dość chłodnych relacjach rozstała się z dotychczasowym menedżerem, Mateuszem Kucharczykiem. Wokalistka zwróciła się do niego bezpośrednio na Instagramie i nie szczędziła mu gorzkich słów, ponieważ „wprowadził ogromny chaos w kontekście całej tej sytuacji”.

„Jest mi przykro, nie spodziewałam się tego po Tobie. Nie mniej jednak liczne sytuacje pokazały mi, że nasza współpraca powinna zakończyć się już dawno. Z racji dużego szacunku do Ciebie, pozostawię to dla siebie. Piszę o tym tutaj, bo nie mogę zupełnie się z Tobą skontaktować prywatnie. To, co zrobiłeś, przekroczyło wszelkie granice w kontekście nie tylko moim, ale przede wszystkim fanów. Mateusz, spędziliśmy ze sobą kawał czasu, nie sądziłam, że tak zakończymy naszą współpracę... Dziękuję ci za cały ten czas, niemniej jednak jestem zawiedziona” – pisała nastolatka, dodając, by w tę aferę nie mieszać jej narzeczonego Kevina Mgleja.

