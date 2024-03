Książę Harry ma problemy z amerykańską wizą. Zostanie wydalony z USA?

Od momentu, gdy książę Harry zdecydował się opuścić brytyjską rodzinę królewską, układa sobie życie u boku Meghan Markle w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się jednak, że syn króla Karola III może mieć problemy z amerykańską wizą. Do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego prezydenta Bidena trafił ważny nakaz.

Książę Harry ma problemy z amerykańską wizą

W zeszłym roku na rynku ukazała się głośna autobiografia księcia Harry'ego pt. „Spare”, gdzie przyznał się on m.in. do zażywania narkotyków. To właśnie ten fakt sprawił, że popadł w tarapaty. Otóż Heritage Foundation, czyli konserwatywny think-tank z siedzibą w Waszyngtonie, wniósł sprawę przeciwko Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) na mocy ustawy o wolności informacji, domagając się upublicznienia dokumentów imigracyjnych młodszego syna króla Karola III.

Twierdzą oni, że książę Harry musiał albo zataić informacje o wcześniejszym zażywaniu narkotyków, albo został potraktowany ulgowo ze względu na swój status. Co istotne, gdyby nie powiedział prawdy w formularzach wjazdowych, mógłby zostać usunięty z USA lub zablokowany przez agenta granicznego.

Teraz „Daily Mail” podał, że sędzia Carl Nichols nakazał Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS) prezydenta Bidena przekazanie dokumentów imigracyjnych księcia Harry'ego, „aby je przejrzeć i zdecydować o ewentualnym upublicznieniu”. Prawnik stwierdził, że „ustawa o wolności informacji upoważnia go do przeglądania deklaracji i kwestionowanych zapisów przy drzwiach zamkniętych”. Dzięki temu ustali, czy mają zastosowanie jakiekolwiek wyłączenia uniemożliwiające upublicznienie dokumentów.

„Po zapoznaniu się z pisemnymi oświadczeniami stron i wysłuchaniu ustnych argumentów na temat wniosków, sąd doszedł do wniosku, że przegląd z wyłączeniem jawności jest konieczny do ustalenia, czy sporne zapisy wchodzą w zakres żądanych wyłączeń” — argumentował sędzia.

Zainteresowanie formularzem imigracyjnym Harry'ego tylko wzmogła jego niedawna deklaracja. Brytyjczyk zasugerował, że rozważa ubieganie się o obywatelstwo Stanów Zjednoczonych. Nie stanowi to jednak dla niego priorytetu – podkreślił. Warto przypomnieć, że niedawno Donald Trump zasugerował też, że obecna demokratyczna administracja zbyt pobłażliwie podchodzi do Harry'ego. „Nie chroniłbym go. Zdradził królową. To niewybaczalne. Gdyby to zależało ode mnie, musiałby liczyć tylko na siebie” – mówił.

Czytaj też:

Intymne zdjęcia księcia Harry'ego mogą trafić do sieci. Publikacją grozi była dominaCzytaj też:

Książę Harry wróci do Wielkiej Brytanii? Książę William rozwścieczony działaniami młodszego brata