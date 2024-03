Natalie Portman rozwiodła się z mężem. Wszystko z powodu zdrady

Wydawało się, że połączyła ich wielka, prawdziwa miłość. Natalie Portman i Benjamin Millepied poznali się na planie filmu „Czarny łabędź” w 2009 roku. Aktorka oraz francuski tancerz baletowy i choreograf trzy lata później wzięli ślub, a następnie doczekali się dwójki dzieci: 12-letniego syna Alepha i 7-letniej córki Amalii.

Pierwsze doniesienia o kryzysie w ich związku pojawiły się w 2022 roku. Wówczas podobno zdecydowali się na separację i wydawało się, że kryzys został zażegnany. Jednak tylko na chwilę. Na początku czerwca zeszłego roku mąż Natalie Portman został sfotografowany podczas kolacji z tajemniczą blondynką. Para wymieniała czułości, sprawiając wrażenie zakochanych. Okazało się, że kochanką tancerza jest 25-letnia aktywistka klimatyczna Camille Étienne. Później wszystko potoczyło się lawinowo.

Rozwód Natalie Portman

Choć po ujawnieniu zdrady Benjamin Millepied podobno starał się, by Natalie Portman mu wybaczyła, znajomy pary zdradził, że „jej największym priorytetem jest zapewnienie ochrony ich dzieciom”. Wiadomo było, że aktorka złożyła pozew o rozwód, jednak ona sama nie chciała komentować tych doniesień w mediach.

Kiedy niedawno udzieliła wywiadu z okazji corocznego wydania specjalnego magazynu „Vanity Fair”, dziennikarka zapytała ją o zmiany w życiu, niebezpośrednio nawiązując do pogłosek o kryzysie w małżeństwie. Aktorka uniknęła odpowiedzi. „Jest to straszne. Nie chcę się przyczyniać do tworzenia kolejnych newsów” – powiedziała jedynie.

Teraz ujawniono dokładne informacje. Otóż amerykański magazyn „People” donosi, że Natalie Portman złożyła pozew o rozwód w lipcu ubiegłego roku. Pół roku później sprawa została sfinalizowana, a kilka tygodni temu aktorka utraciła status małżonki. Owe szczegóły zostały potwierdzone przez przedstawiciela artystki.

„Początkowo było to dla niej naprawdę trudne, ale przyjaciele zebrali się wokół niej i pomogli jej przetrwać najgorsze. Natalie wychodzi z naprawdę trudnego i bolesnego roku, ale wyszła z niego silniejsza. Obecnie znajduje radość w rodzinie, przyjaciołach i pracy” – informuje „People”.

— Jej największym priorytetem było zapewnienie dzieciom spokoju. Ona i Ben naprawdę je kochają i są równie skoncentrowani na byciu najlepszymi wspierającymi się rodzicami, jakimi mogą być. Nic nie jest ważniejsze — przekonywała osoba z otoczenia eksmałżonków, dodając, że robią, co mogą, by iść ku „nowej normalności”.



