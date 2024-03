Marianna Schreiber gościnią Kuby Wojewódzkiego. W komentarzach burza

O Mariannie Schreiber w ostatnim czasie jest głośno ze względu na jej rozstanie z mężem. Polityk PiS-u poinformował o nim w wywiadzie, a celebrytka utrzymywała, że o wszystkim dowiedziała się dopiero z mediów. Na fali tych wiadomości do swojego programu postanowił ją zaprosić Kuba Wojewódzki. Niektórzy w komentarzach nie szczędzili dziennikarzowi gorzkich słów.

Marianna Schreiber w programie Kuby Wojewódzkiego

Od kilku dni Marianna Schreiber podkreśla w mediach, że jest to dla niej trudny czas, a równocześnie na bieżąco relacjonuje swoje aktywności, w tym m.in. przygotowania do walki freakfightowej Clout MMA. W Dzień Kobiet zamieściła również tajemniczy wpis. Zdjęcie w lustrze, na którym widać ją ubraną w czarną sukienkę mini i błyszczące szpilki, podpisała: „Dziś jest nasz dzień. To dla mnie trudny czas, ale siła jest kobietą. Pamiętajmy o tym”.

Teraz już wiadomo, że ową stylizację celebrytka wybrała na nagranie programu Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz w piątek 8 marca opublikował na swoim Instagramie fotografię zapowiadającą gości najbliższego odcinka. Okazało się, że wystąpią w nim Michał Sikorski i właśnie Marianna Schreiber.

„Czasami karierę robi się bardzo szybko, a czasami kariery nie robi się bardzo szybko. We wtorek u mnie najsłynniejsza prawicowa rozwódka i najpopularniejszy siedemnastowieczny ksiądz” – napisał pod postem Kuba Wojewódzki.

Ta informacja oburzyła część internautów – nie mogli oni zrozumieć, dlaczego Wojewódzki zaprosił celebrytkę do swojego show. Pozwolili sobie na niewybredne komentarze pod postem, a w dyskusję z nimi wdał się sam prowadzący. Jeden z obserwatorów napisał: „Tu mnie zawiodłeś. Nie promuje się takich tworów jak ta pani”, na co dziennikarz odparł: „Widzę, że boli Cię obraz polskiej kultury. I słusznie”. Z kolei na złośliwość fanki: „Ona nie ma za grosz wyczucia i rozumu”, odpisał: „Cieszę się, że ty masz. A więc mamy remis”.

„I pomyśleć, że ja robię program rozrywkowy, a w koło sami intelektualiści i wysublimowani miłośnicy sztuki” – odpowiedział Kuba Wojewódzki na uwagę innego obserwatora dotyczącą Marianny Schreiber.

Post skomentowała również małżonka Łukasza Schreibera, której chyba nie spodobało się, w jaki sposób Kuba Wojewódzki ją przedstawił. „Jakubie, coś ty tu napisał…” — skomentowała.

