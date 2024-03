Mąż Sylwii Peretti złożył jej wzruszające życzenia. „Chciałbym zobaczyć cień uśmiechu”

Dla znanej z „Królowych życia” Sylwii Peretti ubiegły rok był niezwykle tragiczny. Celebrytka w głośnym wypadku samochodowym straciła ukochanego, jedynego syna. Patryk Peretti prowadził auto będąc pod wpływem alkoholu. Nie zapanował nad kierownicą, kiedy samochód wpadł w poślizg i wbił się w mur. Zginęło również jego trzech kolegów.

Od tamtej pory kobieta zniknęła z życia publicznego i rzadziej udziela się w mediach społecznościowych, a jeżeli już coś publikuje, to większość jej postów i wypowiedzi dotyczy tego tragicznego zdarzenia. Teraz z okazji Dnia Kobiet mąż celebrytki, Łukasz Porzuczek, postanowił złożyć jej życzenia, które opublikował na swoim profilu na Instagramie.

Łukasz Porzuczek złożył życzenia Sylwii Peretti

Wiadomo, że Łukasz Porzuczek jest obecnie dla Sylwii Peretti wielkim wsparciem i pomaga jej stanąć na nogi po tragedii. Bohaterka „Królowych życia” niejednokrotnie podkreślała, jak wiele mu zawdzięcza. „Mój mąż jest Aniołem, który został mi dany, by przeprowadzić mnie przez piekło na ziemi. Jestem o tym przekonana. Żadne słowa nie będą miały takiej wartości, jaką chciałabym wyrazić, mówiąc o Łukaszu, więc nie będę nawet próbować... Po ostatnich kilku miesiącach wiem na pewno, że bez niego nie dałabym rady” – pisała na Instagramie.

Tym razem to właśnie on podzielił się w sieci wymownym wpisem. W Dzień Kobiet opublikował zdjęcia z przeszłości i wyraził nadzieję na to, że jego ukochana ponownie uśmiechnie się jak dawniej. „Z okazji Dnia Kobiet życzę Ci mój najwspanialszy Kwiatuszku, żebyś kiedyś potrafiła, choć po części być znowu szczęśliwą, chciałbym zobaczyć choćby cień dawnego uśmiechu i blasku w Twoich oczach, jak na tych zdjęciach w archiwum” – zaczął.

„Kiedyś swoją energią zarażałaś wszystkich, teraz chciałbym, abyś Ty jej miała wystarczająco, choćby tylko dla siebie. Wiesz, że jesteś moim skarbem, nie tylko w Dzień Kobiet, ale i w każdy inny” – dodał mąż Sylwii Peretti.

Te słowa wzruszyły internautki. W komentarzach czytamy: „Najpiękniejsze życzenia dla kobiety jakie czytałam. Pana żona, pomimo łez, ma też wielkie szczęście, bo Pana spotkała, tylko pozazdrościć”, „Tęsknimy za Panią Sylwią. Fantastyczna kobieta, która zarażała swoim entuzjazmem i pozytywną energią”, „Pani Sylwia ma wielkie szczęście, że Pana ma, a Pan, że ma Panią Sylwię. Cudownie widzieć taką miłość” czy „Najlepszy prezent dla Sylwii to taki mąż. Nie znam Was osobiście, ale fajnie się patrzyło na to, jak się do siebie odzywacie. Obyście kiedyś mogli się śmiać jak dawniej”.

