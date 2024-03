ShEO Awards – jedyna taka nagroda. Redakcja „Wprost” od lat wyróżnia wyjątkowe kobiety

ShEO Awards przyznawane są przez redakcję „Wprost” od 2019 roku liderkom w wielu branżach, autorytetom, które zmieniają świat na lepsze, kobietom ambitnym, odważnym i zdeterminowanym, które dążą do realizacji marzeń i osiągają swoje cele, przecierając często ścieżki dla kolejnych pokoleń.

Laureatkami nagród ShEO zostają najwybitniejsze działaczki społeczne, przedstawicielki świata kultury, biznesu czy nauki. Gala, organizowana co roku przez redakcję „Wprost”, obfituje we wzruszające momenty, jest zarówno celebracją kobiecej siły i nieustępliwości, jak i delikatności oraz empatii. Ze sceny, podczas wszystkich edycji tego święta, padło wiele inspirujących słów, które niosą kobietom w każdym wieku przekaz, że jeżeli tylko chcą, to mogą osiągnąć wszystko.

Laureatki nagrody ShEO Awards

Dotychczas „Wprost” wręczyła ShEO Awards prawie 100 kobietom. W 2019 roku uhonorowane zostały między innymi Dorota Wellman za swoją bezkompromisowość i zaangażowanie społeczne, Ewa Minge, projektantka i założycielka fundacji „Podnoszę” czy Beata Kozidrak, jedna z najbardziej utalentowanych i najczęściej występujących polskich artystek.

Dwa lata później, na Gali ShEO 2021, „Wprost” przyznało wyróżnienia między innymi: dziesięciokrotnej medalistce igrzysk paraolimpijskich Natalii Pardyce, prezesce Fundacji Kulawa Warszawa Izabeli Sopalskiej-Rybak, Małgorzacie Rozenek-Majdan, która walczy o dostęp do in vitro, sportsmence i promotorce zdrowego stylu życia Annie Lewandowskiej czy legendzie polskiej sceny muzycznej Maryli Rodowicz.

Podczas gali w 2022 roku kapituła nagrody ShEO Awards przyznała specjalne wyróżnienia kobietom, które szczególnie w czasie toczącej się w Ukrainie wojny, swoją postawą zademonstrowały, jak ważna jest wolność i demokracja. Była to pierwsza dama Ołena Zełenska, Aktywistka Roku – Natalia Panczenko z inicjatywy społecznej Euromajdan-Warszawa oraz Wolontariuszka Roku Joanna Niewczas, która koordynowała punkt pomocy na Torwarze.

W tym samym roku „Wprost” otrzymały również między innymi: W kategorii „Liderka Ruchu Społecznego” Elżbieta Kozik, prezes Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Iga Świątek w kategorii „Mistrzyni Sportu”, Urszula Dudziak, która została uhonorowana statuetką „Ikona Kultury” czy' Janina Bąk, która wybrana została „Influencerką Roku”.

„Dziewczyny, kto, jak nie my?”. Gala ShEO Awards 2023

ShEO Awards 2023 przyniosła nagrody takim gwiazdom jak Anna Krupka, Katarzyna Dowbor, Helena Englert, Omenaa Mensah, Justyna Franieczek czy Aleksandra Żebrowska.

– Jestem w mediach od 40 lat, robiłam to co kocham. Dziewczyny, kto, jak nie my? Doskonale sobie damy radę. Wiem z doświadczenia, że kiedy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają – przekonywała Katarzyna Dowbor, która otrzymała nagrodę w dziedzinie „Gwiazda Mediów”.

Podczas tej samej gali „Wprost” nagrodziło także synową Katarzyny Dowbor. Joanna Koroniewska wyróżniona została za promowanie naturalności w mediach społecznościowych, a podczas swojej przemowy podkreślała, że kobiety zbyt mocno skupiają sie na wzajemnym negowaniu, zamiast okazywać sobie wsparcie.

– Zaczęłam prowadzić swoje media społecznościowe, wierząc, że jestem trochę interesująca. A jak nie jestem, to przynajmniej wierzyłam, w to, że moje konto może kogoś zainteresować. Do tej pory jak oglądałam wygładzone zdjęcia i te idealne plenery za osobami, które oglądałam, to myślałam o sobie źle. I wówczas pomyślałam sobie, że jak ja źle myślę o sobie, to jak zacznę tworzyć taki content, to da kobietom trochę tego, czego nie dają im inne – opowiadała o swoich początkach.

Kapituła nie zapomniała też o kobietach, które dopiero idą po swoje. Nagrodę „Debiut roku” otrzymała Helena Englert, jedna z najbardziej rozchwytywanych i najlepiej ocenianych aktorek młodego pokolenia.

Niezwykłe kobiety, które przezwyciężają swoje słabości i przeciwności losu, redakcja „Wprost” nagrodzi także w 2024 roku. Już niebawem ogłosimy więcej szczegółów tegorocznej inicjatywy!



SheO Awards 2024 to event o kobietach i dla kobiet

27 maja redakcja „Wprost” po raz kolejny doceni inspirujące kobiety,

które mają w sobie nieskończone pokłady odwagi i determinacji



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ