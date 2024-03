Sanah skrytykowana przez fanów. Koncert rozpoczęła w trumnie

Sanah pozostaje jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Jej piosenki nucą miliony, a bilety na koncerty 27-latki rozchodzą się jak świeże bułki. Wiadomo, że nie tylko utwory, ale i oprawa jej występów wzbudzają w fanach ogromne emocje. Najnowszy pomysł piosenkarki jednak nie spodobał się wszystkim odbiorcom.

Sanah w trumnie na scenie

Sanah przyzwyczaiła fanów do swojego charakterystycznego wyglądu. Wokalistka jest nowoczesna i oryginalna, ale jednocześnie nieco eteryczna, gdyż na scenie i w teledyskach pojawia się w mgłach oraz tiulach. – Zaczynając współpracę z wytwórnią, wiedziałam, jak chcę wyglądać. Podkreślałam, że zależy mi na delikatności. Sukieneczki za kolanko, do tego kapelusz, rękawiczki. Nie miałam odwagi ubierać się tak na co dzień, ale to jest w zgodzie z moją naturą – mówiła jakiś czas temu w wywiadzie dla „Twojego stylu”.

Jej „słodki” wizerunek podbił serca tysięcy fanów, którzy prędko wykupują bilety na jej występy. Wiadomo, że wokalistka rozpoczęła obecnie nową trasę koncertową, którą podzieliła na dwie części — „Dansing” oraz „Poezyje i nie tylko”. Pierwszy z serii koncertów, który zapowiadał tę „bajkową trasę koncertową opowiadającą o księżniczce Zuzannie” dała 4 marca w Tarnowie. W kolejnych dniach w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się jego krótkie fragmenty, które osłupiały internatów. Choć do tej pory oryginalne pomysły artystki spotykały się z aprobatą wielbicieli, ostatni z nich nie wszystkim przypadł do gustu.

Otóż okazało się, że Zuzanna Grabowska dodała do swojego występu nieszablonowy element i pojawiła się na scenie w trumnie, kiedy w tle słychać było piosenkę „Tęsknię sobie”. Ta odsłona artystki była dla fanów niemałym zaskoczeniem, bowiem artystka jak dotąd kojarzona była z delikatnym, radosnym wizerunkiem. Internauci dali wyraz swojego niezadowolenia w komentarzach.

Czytamy: „To przesada”, „Z tego, co pamiętam, to krasnoludki całowały księżniczkę z łóżka, a nie z trumny”, „Nie rozumiem fenomenu”, „Ale po co? Co to ma wspólnego z tą piosenką i koncertem?”, „Masakra”, „Odkleiło się od pieniędzy już widzę ładnie” czy „I to sanah tak? Szok”. Inni z kolei zauważyli: „Doda już to robiła wiele lat temu” oraz „Jak Doda z trasy «Rock'n'Roll Palace Tour» w 2010 roku”.

