Występowała z Ich Troje, teraz chce zostać radną. „Zawsze robiłam swoje”

Bez wątpienia Ich Troje było jednym z najpopularniejszych polskich zespołów przełomu lat 90. i 2000. Choć w skład grupy od początku wchodzili jej założyciele, czyli Michał Wiśniewski i Jacek Łągwa, to żeńska część kolektywu często się zmieniała. W latach 2001–2003 wokalistką zespołu była Justyna Majkowska. Teraz kobieta pragnie zostać radną.

Justyna Majkowska startuje na radną

Justyna Majkowska była członkinią zespołu Ich Troje w czasach największych sukcesów grupy. Razem nagrali dwie płyty: „Ad. 4” (2001) i „Po piąte... a niech gadają” (2002), za których wysoką sprzedaż w Polsce odebrali certyfikaty diamentowej płyty. Wspólnie m.in. zagrali też półgodzinny recital na 39. festiwalu w Opolu oraz odebrali Superjedynki za wygraną w kategoriach: zespół roku, najlepsza płyta pop, przebój roku i wydarzenie roku.

Z utworem „Keine Grenzen – Żadnych granic”, który zespół nagrał z Majkowską, zwyciężyli w finale polskich selekcji, zostając reprezentantami Polski na Eurowizji 2003 w Rydze. Finalnie w międzynarodowym konkursie zajęli 7. miejsce, jednak sukces nie przekonał Justyny do pozostania w grupie, która następnie odeszła z Ich Troje, tłumacząc swoją decyzję zmęczeniem.

Od tamtej pory wokalistka niejednokrotnie gościnnie występowała z Ich Troje. Między innymi w 2016 roku była gościem koncertu z okazji 20–lecia zespołu, a dwa lata później wzięła udział w jubileuszu 30 lat na scenie Michała Wiśniewskiego. Równocześnie rozwijała karierę solową i pracowała w szkole specjalnej, w której zajmowała się terapią dzieci z autyzmem. Zaangażowała się też w politykę.

– 10-12 lat temu byłam radną powiatową. W tym roku zaproponowano mi kandydowanie, a ponieważ mam parę rzeczy, które chciałabym „przepchnąć”, to postanowiłam się zgodzić – wyznała Justyna Majkowska w najnowszym wywiadzie.

W rozmowie z „Plejadą” była wokalistka Ich Troje ujawniła, że zdecydowała się na start w tegorocznych wyborach samorządowych, aby moc mocniej zaangażować się w dbanie o środowisko naturalne w okolicy w której mieszka, czyli w Zduńskiej Woli. Dodajmy, że Justyna Majkowska kandyduje z list Koalicji Obywatelskiej.

– Bardzo mnie uwiera to, że się wycina drzewa i nie dba się o zieleń. Brak wiedzy na temat tego, co robi nam drzewo. Druga rzecz, to jest zanieczyszczenie środowiska, co jest także pochodną braku pielęgnacji terenów zielonych. To jest dla mnie podstawa. (...) Zawsze robiłam swoje, zawsze robiłam to, co uważałam za stosowne. Ludzie, którzy piszą i gratulują, to dopiero teraz się o tym dowiedzieli. Część z tych osób może widziała moje działania kiedyś albo czuje charyzmę. Jestem współtwórcą stowarzyszenia Zielona Wola, która tutaj kilka dużych akcji zrobiła — było to w sieci głośno komentowane. Ludziom zależy na pięknym zielonym mieście, mają też coraz większą świadomość, ale nasi włodarze nie mają tej świadomości. Będąc blisko, mam nadzieję, że coś mi się uda zdziałać – wyjaśniła w „Plejadzie”.

