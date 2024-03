Intymne zdjęcia księcia Harry'ego mogą trafić do sieci. Publikacją grozi była domina

Nie jest tajemnicą, że zanim książę Harry opuścił rodzinę królewską i stał się przykładnym mężem oraz ojcem, przez brytyjskie media był przestawiany jako „czarna owca” rodu. Wszystko przez wzgląd na jego hulaszczy tryb życia i liczne imprezy, z których fotografie trafiały do tabloidów. Teraz okazuje się, że kolejne kompromitujące zdjęcia z tych czasów mogą ujrzeć światło dzienne.

Kobieta chce opublikować nagie zdjęcia księcia Harry'ego

Książę Harry jeszcze kilka lat temu uchodził za wielkiego imprezowicza, a szczegóły jego nocnych eskapad często opisywane były przez media na całym świecie. Szczególnie głośno było m.in. o jego imprezie w hotelu Wynn w Las Vegas w sierpniu 2012 roku, kiedy jako 27-latek zagrał w rozbieranego pokera. Wiadomo, że książę nie miał wówczas szczęścia i szybko stracił ubrania. Niedługo później jego zdjęcia, na których był przytulany przez skąpo odzianą kobietę, pojawiły się w sieci, a następnie zostały opublikowane w „The Sun”.

Sam książę Harry wrócił do tej imprezy w swojej autobiografii „Ten drugi”, w której przyznał, że wstydzi się tamtych fotografii. Teraz okazuje się, że mimo upływu czasu, sprawa nadal budzi wielkie emocje i może mieć swoją kontynuację. Otóż Carrie Royale, uczestniczka owej imprezy, ujawniła, że ma więcej fotek nagiego księcia. Zagroziła, że opublikuje je na swojej stronie subskrypcyjnej OnlyFans w sekcji pay-per-view.

– Te zdjęcia nigdy nie były oglądane publicznie. Mam fotografie przy basenie i ujęcia Harry'ego na golasa. Ludzie będą nimi zszokowani – powiedziała w rozmowie z „The US Sun”.

52-latka była wówczas dominą, a na imprezie znalazła się przez przypadek. Dołączyła wówczas do nagich striptizerek i twierdzi, że całowała się z księciem Harrym. Wróciła teraz do tej sytuacji, gdyż jest oburzona, że książę nie wspomniał o niej w swojej książce i pominął to, do czego dokładnie doszło w Las Vegas.

– Nigdy wcześniej nie opublikowałam tych zdjęć z szacunku. Teraz to nie ma znaczenia. On jest cholernym idiotą. Jestem zła, że zostałam usunięta z jego książki. To znaczy... wow. Pominął wiele rzeczy z tamtej nocy. Jestem zaskoczona, że pamięta czyjeś imię, ponieważ był dość odurzony. Mógł jednak wspomnieć o kilku rzeczach, które wydarzyły się między nami — tłumaczyła Carrie.

Była domina (która obecnie prowadzi firmę zajmującą się produkcją filmową) dodała, że opublikuje znacznie więcej niż wie opinia publiczna i zapowiedziała, że nakręci film z opisem tamtej nocy. Chce zarobić na tym kilka milionów dolarów. W rozmowie z tabloidem stwierdziła też, że to Meghan Markle ponosi odpowiedzialność za rozłam w brytyjskiej rodzinie królewskiej.

– Harry był taki szalony, kochający zabawę i spontaniczny. Gdzie to się podziało? Myślę, że Meghan wyssała z niego życie. To ona nosi spodnie w tym małżeństwie. (...) Jeśli Meghan chce zobaczyć swojego męża z czasów jego świetności, będzie musiała subskrybować i zapłacić — powiedziała dziennikarzowi „The US Sun”.

Wiadomo jednak, że Carrie Royale może jednak nie zrealizować swojego planu. Według regulaminu OnlyFans bowiem „twórcy są zobowiązani do posiadania zgody oraz danych dotyczących wieku i tożsamości każdej osoby trzeciej występującej w treściach erotycznych, które zdecydują się udostępnić”.

