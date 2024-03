Filip Chajzer odpowiedział Marcinowi Prokopowi. „Przynajmniej jestem prawdziwy”

Marcin Prokop, którego na co dzień oglądać możemy w „Dzień Dobry TVN”, niedawno zadebiutował w roli jurora w „Mam Talent” u boku Agnieszki Chylińskiej i Julii Wieniawy. Filip Chajzer próbuje teraz z kolei swoich sił w programie „Taniec z Gwiazdami”, gdzie w minioną niedzielę po raz pierwszy zatańczył na parkiecie z Hanią Żudziewicz.

– Kiedy dostałem tę propozycję, pierwsza myśl, nie rób z siebie błazna, a druga – wyjdziesz z domu, będziesz miał motywację. Bo ja do dzisiaj swojego lekarstwa jeszcze nie znalazłem, więc jeśli to jest to, to nie mam słów. Bo to też jest historia o tym, że nie ma w życiu przypadków – powiedział w programie.

Popisy taneczne swojego syna na widowni śledził jego znany ojciec Zygmunt Chajzer, a po występie Krzysztof Ibisz postanowił skierować w kierunku swojego kolegi słowa otuchy. – Filip przede wszystkim bardzo mnie wzruszyło to, co powiedziałeś, jako twojego kumpla i ojca – stwierdził.

Prokop u Wojewódzkiego o Chajzerze

Mimo że Chajzer otwarcie opowiada o swoich zmaganiach, Kuba Wojewódzki zaczął podpytywać o nie jego byłego redakcyjnego kolegę przy okazji odwiedzin Prokopa w podcaście. „Król TVN” stwierdził, że poczynania Chajzera są „chaotyczne i trudne do zrozumienia” i mówił o „antykarierze”. W tę narrację na początku swojej odpowiedzi wpisał się Prokop.

– Filip na wielu polach jest człowiekiem trochę pogubionym – stwierdził jednak dodał szybko: „Jak ktoś ma świadomość jego życiorysu i wie, co wydarzyło się w jego życiu, jakie spotkały go nieszczęścia, chyba nie powinien być zdziwiony, że po czymś takim człowiek dość długo się podnosi”.

– Życzę mu jak najlepiej i myślę, że ta próba odnalezienia się w Polsacie, w programie, który – zdaje się – ma mieć teraz ze swoim tatą, to będzie jego miejsce. To człowiek, który powinien robić w rozrywce – dodał.

Filip Chajzer odpowiedział Marcinowi Prokopowi

O słowa Marcina Prokopa, które padły w podcaście „WojewódzkiKędzierski” zapytali Filipa Chajzera dziennikarze „Show News”.

– Panu Marcinowi Prokopowi życzę dużo miłości. Serdecznie pozdrawiam kolegę z byłej stacji, nawet jeśli moje ruchy zbyt nadmiernie go absorbują. Oby nigdy nie znalazł się w sytuacji, w której się pogubi, a jeśli jego zdaniem jestem już taki pogubiony, to przynajmniej prawdziwy... Amen – odpowiedział.

