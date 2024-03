Żona Bruce'a Willisa zaapelowała do mediów. „Jestem wzburzona”

Średnio co kilka tygodni w światowych mediach pojawiają się artykuły na temat stanu zdrowia Bruce'a Willisa. Zagraniczne portale już niejednokrotnie donosiły, że gwiazdor jest w fatalnej formie i nie rozpoznaje najbliższych. Teraz do tych informacji w emocjonalnych nagraniach postanowiła się odnieść jego żona.

Żona Bruce'a Willisa o stanie zdrowia aktora

U hollywoodzkiego aktora trzy lata temu zdiagnozowano poważną chorobę. Wiadomo, że Bruce Willis cierpi na nieuleczaną formę demencji, a dokładnie otępienie czołowo-skroniowe. Od momentu ujawnienia diagnozy, Emma Heming-Willis co jakiś czas zabiera w mediach głos, usiłując zwiększyć świadomość na temat tej i innych form demencji. Okazjonalnie dzieli się też nowymi informacjami w sprawie stanu zdrowia męża i ukazuje, jak obecnie wygląda jego życie.

W niedzielę 3 marca opublikowała w mediach społecznościowych serię nagrań, w których odniosła się do sposobu, w jaki niektórzy dziennikarze przedstawiają życie jej męża i innych osób chorych na demencję. Równocześnie ostro zareagowała na doniesienia dotyczące jego stanu, które sugerują, że „nie ma już radości” w życiu z powodu wyniszczającej choroby neurodegeneracyjnej.

– Jest niedzielny poranek, a ja jestem wzburzona. Właśnie dałam się złapać na clickbait. Przewijałam strony, zajmując się swoimi sprawami, gdy zobaczyłam nagłówek, który dotyczył mojej rodziny. Tytuł w zasadzie mówił o tym, że w moim mężu właściwie nie ma już radości. Oczywiście, jest żal i smutek, te wszystkie rzeczy, ale zaczynamy nowy rozdział i ten rozdział jest wypełniony miłością, więzią, radością i szczęściem. Tam właśnie jesteśmy – wyznała Emma Heming-Willis.

W kolejnych nagraniach utrzymywała, że doniesienia medialne „są dalekie od prawdy” i zwróciła się „do wszystkich, którzy tworzą te głupie nagłówki”, by „przestali straszyć ludzi”. Dodała, że takie komunikaty mogą wyrządzić komuś przykrość oraz sprawić, że ludzie poczują się niedobrze z podejmowanymi przez siebie próbami zapewnienia choremu jak najlepszej opieki. Jak podkreśliła żona Bruce'a Willisa, tego typu narracja może zniechęcać do pomagania i wspierania dotkniętych demencją osób.

– Przestańcie straszyć ludzi, że gdy otrzymają diagnozę choroby otępiennej, to już koniec, że powinni się zbierać i odejść. (...) Nagłówki, które malują tak ponury obraz demencji, są dla nich szkodliwe, szczególnie że opiekunowie szukają w tym trudnym czasie wsparcia. (...) Proszę, rozważcie zmianę tej negatywnej narracji. (...) Nie mówię, że demencja to tęcza i jednorożce. Tak nie jest. Ale istnieje również druga strona tego medalu, która jest piękna – zwróciła się bezpośrednio do dziennikarzy.

