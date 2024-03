„Taniec z Gwiazdami”. Dagmara Kaźmierska przeprosiła Marcina Hakiela

W niedzielę 3 marca telewizja Polsat wyemitowała pierwszy odcinek 14. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Wśród uczestników tej edycji jest między innymi Dagmara Kaźmierska, celebrytka znana z programu „Królowe życia” TTV, która ostatnio także w Polsacie występuje w show „Dagmara szuka męża”.

Iwona Pavlović skrytykowała taniec Hakiela i Kaźmierskiej

Kaźmierskiej partneruje w „Tańcu z Gwiazdami” Marcin Hakiel, który do programu wrócił po 15 latach przerwy. Para zatańczyła walca angielskiego. – W programie jestem jak w hołdzie dla mojej babci i ten walc będzie dla ciebie. Ja go tak zatańczę dla ciebie szefowa – powiedziała przed występem „Królowa życia”.

W sumie Hakiel i Kaźmierska otrzymali od jurorów 17 punktów. – Wydawało mi się do dziś, że to ja jestem królową życia, ale ustępuję ci tronu – powiedziała po ich występie nowa jurorka, aktorka Ewa Kasprzyk.

Pavlović nie podobał się taniec pary. – Dagmaro, trzymaj się Marcina. Jak zaczęłaś tańczyć takiego speeda włączyłaś, że myślałam, że rozwalisz salę, mówię, że tak to do Ciechocinka. Wyskakiwałaś z rytmu – stwierdziła.

Wypadek i problemy z nogami Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska w programie zwracała uwagę na to, że ma poważne problemy z nogami, po wypadku samochodowym, który miała w maju 2019 roku. Wtedy auto prowadzone przez nią zjechało z drogi i uderzyło w betonowy słup. Kaźmierska doznała otwartych złamań obu nóg i lekarze określali jej stan jako ciężki.

W programie „Domówka u Dowborów” Kaźmierska opowiadała jakiś czas temu, że na początku groziła jej amputacja. – To był jakiś dramat. Dopiero doktor Stawicki mi nogi uratował. Tak musiało być, jak w tym filmie hinduskim, który kocham – „Czasem słońce, czasem deszcz”. Nie może być nam za dobrze, bo wtedy byśmy zgnuśnieli. Nie gonilibyśmy marzeń i nie cieszylibyśmy się z tego, co mamy – stwierdziła celebrytka.

Dagmara Kaźmierska o Marcinie Hakielu

Teraz Dagmara Kaźmierska w rozmowie z Plejadą pytana o swoją przyszłość w „Tańcu z Gwiazdami” przyznała, że „to, co chciała, to ma”, a teraz wszystko zależy od szczęścia, widzów i jurorów oraz od jej stanu zdrowia.

„Królowa życia” chwaliła jednak swojego partnera. Powiedziała, że jest niesamowitą osobą i gdyby nie on, ona nie dałaby rady. Przeprosiła również Hakiela.

– On w ogóle powiedział, że to są bzdury. Nawet nie rozmawialiśmy o tym, tylko gdzieś pomiędzy były jakieś kolejne wywiady i o tym wspominali. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to byłoby naturalne z jego strony, no bo dostał słabą partnerkę, zważywszy na mój stan zdrowia i te nogi. Nie jestem jego wymarzoną partnerką, sorry, Marcin. Za dużo nie poszaleje – stwierdziła.

