Konflikt Agnieszki Kaczorowskiej i Rafała Maseraka. Aktorka wypomniała mu kryminalną przeszłość

Niespodziewanie, równolegle z premierą pierwszego odcinka nowej serii „Tańca z gwiazdami”, wybuchł konflikt między Agnieszką Kaczorowską, która aspirowała do bycia jurorką w show, a Rafałem Maserakiem, który finalnie zasiadł obok „Czarnej Mamby”. Celebrytka wypomniała tancerzowi sprawę sprzed lat, kiedy zwyzywał policjantów.

Agnieszka Kaczorowska odpowiedziała Rafałowi Maserakowi

Agnieszka Kaczorowska-Pela niedawno udzieliła wywiadu serwisowi „Plotek”. W trakcie tej rozmowy najpierw skrytykowała wiek Marcina Hakiela, który w tej edycji wrócił do roli tancerza, a następnie nieprzychylnie odniosła się do zatrudnienia Tomasza Wygody. – Może jestem za bardzo zawodowa i profesjonalna we wszystkim, co robię, natomiast jest to człowiek z zupełnie innego świata tańca i prawdopodobnie będzie skupiał się na walorach artystycznych, emocjonalnej części występów itd. Jest to człowiek wywodzący się z innego stylu tańca. Wszyscy tancerze, żeby dowiedzieć się, kim jest, musieli go wygooglać, czyli dla tancerzy towarzyskich nie jest autorytetem — mówiła.

Jej odpowiedź odbiła się szerokim echem w sieci. Na słowa aktorki zareagował sam Tomasz Wygoda. – Nie znam pani Kaczorowskiej, ale zrobię jej satysfakcję i powiem, że to po części jest prawda. Pracowałem w teatrze i operze, i tam ludzie mnie znają. Jestem z tamtego świata po to, żeby tutaj wnieść tamte jakości. Z tańca towarzyskiego są już dwie osoby, myślę, że już nie chcieli trzeciej czy czwartej, dlatego dobrali jury tak, jak dobrali — wyjaśnił i dodał w rozmowie z „Pomponikiem”, że jako juror chciałby się skupić na tym, żeby być pomocnym dla uczestników. Na odpowiedź zdecydował się także Rafał Maserak. On jednak użył mocniejszych słów.

– Agnieszka trochę odleciała. I uważam, że troszeczkę przesadza. Wydaje mi się, że to jest taka jakaś jej zazdrość. Miała możliwość być na castingu na jurora, no niestety jej się nie udało. I teraz po prostu swoje żale wylewa w Internecie. (...) Tomasz Wygoda nie jest ze świata tańca towarzyskiego, tylko ze świata bardziej teatralnego. Ona nie musi go znać. Może gdzieś Agnieszka nie wgłębiała się w wyższą kulturę? – pytał Rafał Maserak.

Tych słów Agnieszka Kaczorowska-Pela nie pozostawiła bez odpowiedzi. Udostępniła w relacji na Instagramie fragment wywiadu, w którym komentuje skład jury. Podkreśliła, że portale plotkarskie nie zacytowały całości jej wypowiedzi. „«Taniec z gwiazdami» to dalej program o tańcu towarzyskim, a nie o tańcu współczesnym czy teatrze tańca. Co nie zmienia faktu, że nie znam człowieka i może się okazać, że będzie fantastycznym jurorem. Czego oczywiście życzę” – napisała.

Następnie, odnosząc się do słów tancerza, wypomniała mu kryminalną przyszłość. „A Rafał Maserak, nie słuchając prawdopodobnie całej mojej wypowiedzi, postanowił stwierdzić, że «odleciałam». Po czym powiedział dokładnie to samo, czyli że to inny świat tańca, ale jednak dodał, że «może nie wgłębiłam się w wyższą kulturę». Mam nadzieję, że nie o tę kulturę, gdzie się ubliża policjantom chodzi, bo tej wolę nie zgłębiać” – skwitowała.

Przypomnijmy, że tancerz w czerwcu 2013 roku zwyzywał policjantów, za co został skazany na pół roku prac społecznych. Do owego incydentu doszło podczas imprezy na jednym z toruńskich osiedli. Wówczas z powodów hałasu sąsiedzi wezwali policję. Następnie doszło do szamotaniny między stróżami porządku a tancerzem. Używając wulgarnych słów, obrażał funkcjonariuszy, choć zapewniał, że wyzwisk nie kierował w stronę policjantów.

