Karolina Korwin-Piotrowska skrytykowała Mariannę Schreiber. „Lepiej zrobić to u specjalisty”

Kilka dni temu media obiegła informacja o rozstaniu Łukasza i Marianny Schreiberów. Polityk sam ujawnił tę informację w wywiadzie, na co szybko w mediach odpowiedziała mu celebrytka. Ich publiczną dyskusję ostro skomentowała teraz Karolina Korwin-Piotrowska.

Korwin-Piotrowska o postach Schreiber

Łukasz Schreiber w rozmowie z portalem „Bydgoska Metropolia” oznajmił, że jego małżeństwo z Marianną Schreiber dobiega końca. — Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji — wyznał.

Na jego słowa niezwykle emocjonalnie zareagowała małżonka. Stwierdziła, że polityk „nie znalazł czasu, by powiedzieć jej to w twarz”, a także iż ona sama „nie podjęła jeszcze żadnej decyzji”. Dodała też, że zawsze „chciała, by jej mąż się rozwijał i kochała go nad życie”. Poza tym Marianna Schreiber wspomniała o córce. Pisała: „Zawsze była dla mnie lekiem na samotność, na smutek, ocierała moje łzy. To cudowna dziewczynka, która nie zasłużyła na takie rzeczy, ale wiem, że wychowam ją na silną kobietę. Dorośli nigdy nie powinni zachowywać się jak dzieci, a dzieci nigdy nie powinny być zbyt szybko dorosłymi”.

Następnie celebrytka zaapelowała do męża i prasy, by nie poruszać publicznie kwestii rozstania. „Proszę z całego serca mojego męża oraz media o to by nie eskalowali i sztucznie nie nakręcali naszych rodzinnych spraw. Proszę o to jako matka naszego małego dziecka. Żadne dziecko i żadna kobieta nie zasługuje na takie cierpienie. Jest trudno, chyba nikt z nas nie chce, żeby było jeszcze trudniej. Tym niemniej także życzę powodzenia. Nie przekraczajmy Rubikonu” – napisała na portalu X (dawnym Twitterze).

Jej apel oburzył Karolinę Korwin-Piotrowską, która szybko skomentowała go w mediach. Dziennikarce nie spodobało się, że Marianna Schreiber prosi, by nie pisać o jej rozwodzie, choć sama zamieściła w sieci kilka emocjonalnych, pełnych żalu wpisów na ten temat.

„Hit. Proszę, aby media nie pisały, proszę, by ludzie nie pisali, a jednocześnie robię od kilkudziesięciu godzin nieustający cyrk w mediach. Rozumiem emocje, ale zamiast ujawniać je publicznie, w mediach, lepiej zrobić to u specjalisty, albo u przyjaciółki, kogoś bliskiego. Tym bardziej że ważne jest dziecko. No ale może nie ma ani przyjaciółki, ani terapeuty, a poza tym, wtedy nikt by nie wiedział. A tak wszyscy wiedzą. Bo o to chodzi. Żeby być publicznie. Nieustannie” – stwierdziła.

