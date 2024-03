„Taniec z Gwiazdami”. Niespodziewany wynik głosowania widzów! Uczestnicy nie mogli w to uwierzyć

– Jesteśmy kochani tu wszyscy, dwa lata od czasu ostatniej edycji, dwa lata starsi, włączając tych co są dwa lata młodsi – powiedziała prowadząca show na początku zwracając się do Krzysztofa Ibisza. – Jak ten czas płynie, wszystkim, oprócz mnie oczywiście – odpowiedział jej dziennikarz.

„Taniec z Gwiazdami”. Tak głosowali jurorzy w 1. odcinku nowego sezonu

Beata Olga-Kowalska i Mieszko Masłowski

Pierwszą parą, która zatańczyła na parkiecie był duet Beata Olga-Kowalska i Mieszko Masłowski.

– Olga pięknie wyglądasz, masz piękne ruchy w tańcu, widać w tobie szlachetność. Jeżeli chodzi o feeling, o to, co masz w sobie, to było naprawdę super – powiedział Rafał Maserak po występie pary.

Ewa Kasprzyk korzystając z okazji podziękowała za to, że została nową jurorką „Tańca z Gwiazdami”. – Tu jest jednak jakby luksusowo – podkreśliła. Mówiąc o wystepie pary stwierdziła, że jest zachwycona. – Urok wdzięk i charm. Powiedziałaś, że zachęcasz kobiety i to zadanie zostało wykonane – podkreśliła.

– Od pierwszego kroku weszłaś z bardzo piękną energią i chyba się będziemy wszyscy odmładzać – powiedział z kolei Tomasz Wygoda.

– Plastyczna, miękka, lekka. Ale wszystkie kroczki robiłaś na zgiętych kolanach – wytknęła aktorce Ivona Pavlović.

Ostatecznie jurorzy dali pierwszej parze oceny:

Rafał Maserak: 5

Ewa Kasprzyk: 5

Tomasz Wygoda: 5

Iwona Pavlović: 3

Beata Olga-Kowalska i Mieszko Masłowski zdobyli zatem w sumie 18 punktów.

Filip Chajzer i Hania Żudziewicz

Drugą parą na parkiecie był Filip Chajzer i Hania Żudziewicz. W krótkim filmiku przed tańcem, dziennikarz przyznał, że „bardzo długo siedział w domu”.

– Kiedy dostałem tę propozycję, pierwsza myśl, nie rób z siebie błazna, a druga – wyjdziesz z domu, będziesz miał motywację. Bo ja do dzisiaj swojego lekarstwa jeszcze nie znalazłem, więc jeśli to jest to, to nie mam słów. Bo to też jest historia o tym, że nie ma w życiu przypadków – powiedział.

Popisy taneczne swojego syna na widowni śledził jego znany ojciec Zygmunt Chajzer. Filip Chajzer i Hania Żudziewicz zatańczyli tango.

– Filip przede wszystkim bardzo mnie wzruszyło to, co powiedziałeś, jako twojego kumpla i ojca – powiedział po występie pary Krzysztof Ibisz.

– To było coś fenomenalnego, brawo – chwalił Maserak. – Kroki od pięty, z promenady. Ja bym wolał, żebyś ty bardziej poszedł w tango, a nie tańczył tango – stwierdził.

– Filip to nieprawda, że ty nie umiesz tańczyć, ty sobie coś wmówiłeś – przekonywała Kasprzyk.

– Od tego czasu musisz zacząć wierzyć w siebie – wtórował jej Wygoda.

– Ja nie wiem dlaczego wydawało mi się, że to będzie jakaś wielka katastrofa. Świetne show, wszedłeś, energetycznie z partnerką w kontakcie. Ale nogi do niczego – oceniła Pavlović.

Takie oceny jury przyznało Chajzerowi i Żudziewicz:

Rafał Maserak: 6

Ewa Kasprzyk: 6

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 4

W sumie para zdobyła 22 punkty.

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka

Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka zatańczyli jive. Rafał Maserak po występie nazwał aktora „promyczkiem”. – Ja oczywiście wiesz, Krzysiu widzę, kolana na zewnątrz! – nie odpuszczała jednak Pavlović.

W sumie Szczepaniak i Janicka otrzymali 21 punktów od jury. Tak rozkładały się głosy:

Rafał Maserak: 5

Ewa Kasprzyk: 5

Tomasz Wygoda: 6

Iwona Pavlović: 5

Adam Kszczot i Katarzyna Wu Manh

Adam Kszczot i Katarzyna Wu Manh zatańczyli paso doble. Maserak ocenił, że to bardzo trudny taniec dla amatorów, jednak pochwalił „wyraz artystyczny” sportowca.

– Adam, ale z ciebie byczek – zwróciła się Kasprzyk do Kszczota.

– Twoje oczy przyciągają uwagę, musisz popracować z oddechem – polecił z kolei Wygoda.

Adam Kszczot i Katarzyna Wu Manh za swój taniec otrzymali 18 punktów. Tak rozłożyły się głosy:

Rafał Maserak: 5

Ewa Kasprzyk: 6

Tomasz Wygoda: 4

Iwona Pavlović: 3

Roxie Węgiel i Michał Kassin

Piątą parą tej edycji jest Roxie Węgiel i Michał Kassin. Zatańczyli wspólnie cha-cha.

Ewa Kasprzyk przyznała, że nie mogła oderwać od pary wzroku. – Młodzi, piękni, utalentowani – skwitowała.

– To było coś fantastycznego. Jedna rzecz, nie śpiewaj w czasie tańca – mówił Rafał Maserak.

Pavlović oceniła natomiast, że „wszystko było piękne, ale troszeczkę takie Barbie”. – Miasto wciąga cię, a ja bym chciała, żebyś pokazała emocje. Jest pięknie, ale pusto – stwierdziła.

– Roxie Węgiel, moja rówieśnica, a jaka zdolna – żartował Krzysztof Ibisz.

Para otrzymała w sumie 29 punktów. Takie oceny przyznali jurorzy:

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 7

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Kamil Gwara zatańczyli walca angielskiego.

– Ty rozganiając tę suknią swoją te dymy spowodowałaś, że się unosiłaś, jak do nieba. Cieszę się, że w końcu robisz coś dla siebie – podkreśliła po występie Ewa Kasprzyk.

– Robisz coś dla wszystkich kobiet w Polsce. Ale stałaś się tutaj piękna, natomiast niedopuszczalne – są pewne zasady – żeby wszystkie kroki były od palców – powiedziała Iwona Pavlović.

Oceny od jurorów dla Ostrowskiej-Królikowskiej i Gwary rozłożyły się następująco:

Rafał Maserak: 4

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 5

Iwona Pavlović: 3

W sumie para otrzymała 19 punktów.

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk

Julia Kuczyńska i Michał Danilczuk zatańczyli jive'a. – Po to przyszłam, żeby mnie jakiś partner w końcu poprowadził – przyznała przed występem Julia Kuczyńska.

– To było naprawdę bardzo, bardzo dobre. Byliście razem, w rytmie. Ty sama musisz jeszcze uwierzyć, że to musi być dobre – ocenił występ Tomasz Wygoda.

– Wyglądacie pięknie. Ja nie oceniam nigdy tego, jaki ktoś jest. Jesteś osobą bardzo znaną, a w tańcu widać było taka pokorę. Oczywiście popracuj nad tym – podkreśliła Iwona Pavlović.

Takie oceny przyznali jurorzy parze:

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 7

W sumie Maffashion i jej partner otrzymali 29 punktów.

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel

Kolejną parą na parkiecie byli Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, który po 15 latach wraca do „Tańca z Gwiazdami”. Para zatańczyła walca wiedeńskiego.

– W programie jestem jak w hołdzie dla mojej babci i ten walc będzie dla ciebie. Ja go tak zatańczę dla ciebie szefowa – powiedziała przed występem „Królowa życia”.

-Wydawało mi się do dziś, że to ja jestem królową życia, ale ustępuję ci tronu – powiedziała po występie Ewa Kasprzyk.

Pavlović nie podobał się taniec pary. – Dagmaro, trzymaj się Marcina. Jak zaczęłaś tańczyć takiego speeda włączyłaś, że myślałam, że rozwalisz salę, mówię, że tak to do Ciechocinka. Wyskakiwałaś z rytmu – stwierdziła.

Takie oceny przyznali parze jurorze:

Rafał Maserak: 3

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 4

Iwona Pavlović: 2

W sumie Kaźmierska i Hakiel otrzymali 17 punktów.

Kamil Baleja i Magdalena Perlińska

Parą numer 9. byli Kamil Baleja i Magdalena Perlińska. Radiowiec i modelka zatańczyli rumbę.

– Hot, hot, hot. Rumba dla mężczyzny na pierwszym odcinku to jest killer – ocenił po tańcu Maserak.

Pavlović stwierdziła, że „od pasa w górę” Baleja to idealny tancerz. – Natomiast z nogami trochę gorzej – powiedziała.

Głosy dla pary rozłożyły się następująco:

Rafał Maserak: 4

Ewa Kasprzyk: 7

Tomasz Wygoda: 3

Iwona Pavlović: 3

W sumie para otrzymała 17 punktów.

Anita Sokołowska i Jacek Jeschke

Następnym duetem tanecznym odcinka była Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Zatańczyli tango. – Urzekł mnie twój taniec – pochwaliła nawet zazwyczaj krytyczna Pavlović.

Głosy dla pary rozłożyły się następująco:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

W sumie para otrzymała 32 punkty.

Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska

Przedostatnią parą był Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Para zatańczyła walc wiedeński.

– To było nie do uwierzenia. Ja się tutaj rwałam, żeby twoją partnerkę odgonić, żeby z tobą zatańczyć. Ja ten taniec poczułam – chwaliła parę Iwona Pavlović.

– Zrobiliście to fantastycznie – ocenił Tomasz Wygoda.

Głosy jurorów rozłożyły się następująco:

Rafał Maserak: 8

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 8

Iwona Pavlović: 8

W sumie para otrzymała 32 punkty.

Maciej Musiał i Daria Syta

Ostatnią parą na parkiecie był Maciej Musiał i Daria Syta. Zatańczyli cha-chę.

– Ty masz feeling, ten flow i uwielbiam choreografię, które mają historię, tu była historia – powiedział Rafał Maserak.

– Potencjał jest wielki. Ręce do niczego – dodała Pavlović.

Tak rozłożyły się głosy widzów:

Rafał Maserak: 7

Ewa Kasprzyk: 8

Tomasz Wygoda: 7

Iwona Pavlović: 6

W sumie para otrzymała 28 punktów.

Kto odpadł w 1. odcinku „Tańca z Gwiazdami”?

Pod koniec odcinka Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna prowadzący program ogłosili, że żadna z par na tym etapie nie pożegna się z programem. Głosy, które oddali widzowie nie przepadną jednak – zostaną doliczone do następnej tury głosowania, które odbędzie się w nowym odcinku – już za tydzień w niedzielę 10 marca.

