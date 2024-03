Łukasz Schreiber odpowiedział swojej żonie. Dosadne słowa polityka PiS

Łukasz i Marianna Schreiberowie wzięli ślub w 2015 roku i niedługo później na świat przyszła ich córka Patrycja. O małżeństwie posła Prawa i Sprawiedliwości zrobiło się głośno po tym, jak jego żona wystąpiła w programie „Top Model”.

Później rozwijała swoje profile w social mediach i zaskakiwała nowymi pomysłami na swoją karierę. Założyła między innymi partię polityczną o nazwie „Mam dość!”, opublikowała książkę pt. „Udane życie” czy wstąpiła do wojska. Teraz jednak jej życie pochłaniają głównie treningi przygotowujące ją do walki w ramach Clout MMA.

Łukasz Schreiber poinformował o rozstaniu z Marianną Schreiber

Pod koniec lutego 2024 roku Łukasz Schreiber, odpowiadając na jeden z komentarzy w sieci, dotyczący jego żony i freak fightów. „(...) Jestem politykiem i chciałbym być oceniany przede wszystkim przez pryzmat podejmowanych działań w polityce. Jakby nie patrzeć, to polityka ma wpływ na życie codzienne nas wszystkich, a nie jakieś patologiczne walki” – stwierdził.

W odpowiedzi Marianna Schreiber napisała w mediach społecznościowych: „Nie jestem w stanie uwierzyć, że to nie fake. Sorry”.

Szybko jednak okazało się, że najwyraźniej Łukasz Schreiber postanowił wbić szpilę swojej żonie tuż przed ogłoszeniem rozstania z nią. Kilka dni później w sieci pojawił się wywiad kandydata na prezydenta Bydgoszczy z tamtejszym portalem petropoliabydgoska.pl.

– Nigdy nie używałem wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych ani teraz, ani 10 lat temu. Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi… jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji – stwierdził polityk PiS.

Emocjonalne wideo Marianny Schreiber

Gdy Marianna Schreiber otrzymała wieści o wywiadzie, nagrała emocjonalne wideo, w którym poinformowała, że o rzekomym rozstaniu z mężem dowiedziała się właśnie z mediów. Poinformowała też, że nie wie, czy będzie w takiej sytuacji w stanie walczyć podczas marcowej gali Clout MMA.

„Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety — nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu. Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz — rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam” – podkreśliła.

Kiedy emocje nieco opadły Marianna Schreiber dodała kolejny wpis. „Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę ci tyle — że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi… to nie fair” – podkreśliła.

Łukasz Schreiber postanowił odpowiedzieć na słowa swojej byłej ukochanej w wywiadzie dla „Super Expressu”. – Życzę jej powiedzenia. Jeśli tak sądzi, to trudno – stwierdził.

Marianna Schreiber pisze o swojej córce

W jednym z wpisów dodanych w piątek 1 marca w serwisie X Marianna Schreiber podkreślała, że dziękuje Bogu za to, że ma córkę, która „jest dla niej wsparciem w najgorszych chwilach”.

„Jest moim okładem na serce. Zawsze była dla mnie lekiem na samotność, na smutek, ocierała moje łzy. To cudowna dziewczynka, która nie zasłużyła na takie rzeczy, ale wiem, że wychowam ją na silną kobietę. Dorośli nigdy nie powinni zachowywać się jak dzieci, a dzieci nigdy nie powinny być zbyt szybko dorosłymi. Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia. W tym dniu są mi one wyjątkowo potrzebne” – napisała.

Galeria:

Marianna Schreiber jest miłośniczką Instagrama. Pokazywała też fotki z mężemCzytaj też:

Zbigniew Boniek kontra Marianna Schreiber. Mocne uderzenie byłego szefa PZPNCzytaj też:

Marianna Schreiber pokazała zdjęcie z rodziną. Internauci bezlitośnie skomentowali jej męża